Μαζικές πορείες διαμαρτυρίας και οργή για τις «θυσίες» που ετοιμάζεται να απαιτήσει η νέα γαλλική κυβέρνηση από τους εργαζομένους, για την εκπαίδευση και τη νεολαία», αντανακλά η γενική εικόνα από τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, σήμερα Πέμπτη (18/9), ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων.

Την απεργία έχουν κηρύξει τα συνδικάτα CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires.

Δείτε LIVE εικόνα από τις συγκεντρώσεις:

Δίνοντας το κλίμα που επικρατεί στην χώρα από το πρωί, η Σοφίλ Μπινέ, επικεφαλής του Συνδικάτου CGT, προειδοποίησε με δηλώσεις της στην Le Monde, ότι η ισχυρή αστυνομική παρουσία που έχει επιβάλλει ο απερχόμενος Υπουργός Εσωτερικών «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Τα συνδικάτα, εκτός από την απόσυρση των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης Μπαϊρού, ζητούν περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους, καθώς και την εγκατάλειψη μιας αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης για την αύξηση των ηλικιακών ορίων για την συνταξιοδότηση.

«Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι εξοργισμένοι», ανέφεραν τα συνδικάτα της χώρας σε κοινό ψήφισμά τους με το οποίο απέρριπταν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Le Monde, η διασυνδικαλιστική επιτροπή χαιρετίζει την κινητοποίηση και επισημαίνει πως πρόκειται για «πολύ σαφή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση».

Το Συνδικάτο CGT καταγράφει πάνω από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές, σε πάνω από 250 διαδηλώσεις – συγκεντρώσεις. Οι κύριες επιπτώσεις που σχετίζονται με την απεργία, αφορούν τον τομέα των μεταφορών, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, τα Σχολεία και τις δομές της κρατικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού.

Εν τω μεταξύ, σε δεκάδες συλλήψεις έχει ήδη προχωρήσει η γαλλική Αστυνομία, πριν καν ξεκινήσουν οι κυρίως πορείες και διαμαρτυρίες σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, στα πλαίσια της γενικής απεργίας ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε παρουσιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση και αναμένεται να υιοθετήσει η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύμφωνα με την Le Figaro, μόνο μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Γαλλίας, είχαν συλληφθεί πάνω από 50 άτομα, επτά στο Παρίσι και 44 σε άλλες πόλεις (κυρίως στην Μασσαλία), ενώ ήδη είχαν πραγματοποιηθεί 252 «δράσεις» από τους διαδηλωτές σε αρκετές πόλεις.

Εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομικών ξέσπασαν σε Παρίσι, Μασσαλία και Νάντη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την δεύτερη ημέρα κινητοποίησης μέσα σε οκτώ ημέρες, έπειτα από εκείνη της 10ης Σεπτεμβρίου, η οποία προκηρύχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2023, όταν πραγματοποιήθηκε η τελευταία διαμαρτυρία κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, που τα συνδικάτα ενώνονται και πάλι στους δρόμους.

Στην απεργία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί τρένων, φαρμακοποιοί και το προσωπικό των Νοσοκομείων, ενώ οι μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων. Σύμφωνα με το Συνδικάτο FSU-SNUipp, ένας στους τρεις δασκάλους Δημοτικών Σχολείων θα απεργήσει σήμερα.

Στο Παρίσι, ο αρχηγός της Αστυνομίας δήλωσε πως είναι «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία «ταραχοποιών στη διαδήλωση», που έχει προγραμματιστεί στην πρωτεύουσα και στην οποία περιμένει ότι θα συμμετάσχουν 50.000 έως 100.000 άνθρωποι.

Οι Δυνάμεις της Τάξης άρχισαν να διαλύουν, σε κάποιες περιπτώσεις με χρήση δακρυγόνων, συγκεντρώσεις και απόπειρες αποκλεισμού, όπως στη Μασσαλία, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν καλέσματα για να αποκλειστεί η έδρα της Εταιρείας CMA-CGM, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Ροντόλφ Σααντέ.

Όλοι περιμένουν συνέχιση της λιτότητας

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ, αλλά όσο κι αν θέλει να το μειώσει, ο Λεκορνί θα πρέπει να δώσει πολιτική μάχη στην Εθνοσυνέλευση για να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη για να περάσει ο προϋπολογισμός για το 2026.

Ο προκάτοχος του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού, καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα λόγω του σχεδίου του για μια συμπίεση του προϋπολογισμού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο νέος Πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη πει τι θα κάνει με τα σχέδια του Μπαϊρού, αν και έχει ανοίξει την πόρτα για συμβιβασμούς.