Οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν «ξεχυθεί» στους δρόμους και διαδηλώνουν κατά των ICE. Οι δολοφονίες των Νικόλ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι έφτασαν τους Αμερικανούς στα όρια τους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους με μόνο ένα αίτημα, την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα.

Φοιτητικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε αποχή και διαδηλώσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η έκκληση για γενική απεργία έρχεται μετά τις διαδηλώσεις της προηγούμενης Παρασκευής, όταν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, παρά το έντονο κρύο, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στην πόλη.

Δείτε βίντεο με τους διαδηλωτές στους δρόμους:

Οι διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη η αστυνομία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Ουάσινγκτον συνέλαβε 54 διαδηλωτές που πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία σε κτίριο της Γερουσίας με αίτημα να μην εγκριθεί η χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE.

Ακόμη ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα περιοριστούν πλέον σε στοχευμένες επιχειρήσεις.

Εξάλλου νέες οδηγίες που εκδόθηκαν ζητούν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποφεύγουν τη μη απαραίτητη επικοινωνία με «ταραξίες» προκείμενου να μην «υποδαυλίζουν την κατάσταση».

Δείτε βίντεο που τους πολίτες να διαδηλώνουν κατά των ICE:

Έπειτα από εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα δεκάδες βίντεο που δείχνουν τις βίαιες τακτικές βαριά οπλισμένων και μασκοφόρων πρακτόρων στη Μινεάπολη, το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια.