Το Ιράν βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής, η οποία έχει κλιμακωθεί λόγω των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων. Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στις αρχές του Ιανουαρίου 2026, υποκινούνται από τη σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει την καθημερινότητα των πολιτών, με υψηλό πληθωρισμό, πτώση της αξίας του νομίσματος και ανεργία. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, έχουν ενταθεί και επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, καταδεικνύοντας τη σφοδρή αντίδραση του καθεστώτος και την ευρύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών προς την κυβέρνηση.

🔴 NEW: At least six people were confirmed dead on the fifth day of spreading unrest across Iran Read more ⬇️https://t.co/uhw9kWkOLc pic.twitter.com/IxNwRJCtzO — The Telegraph (@Telegraph) January 1, 2026

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας. Οι συγκρούσεις, που σημειώθηκαν χθες (01/01) επεκτάθηκαν και στις αγροτικές περιοχές, όπου υπήρξαν έντονες συγκρούσεις, μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Widening demonstrations sparked by Iran’s ailing economy spread Thursday into the Islamic Republic’s rural provinces. Six people were killed, Iran’s Fars News Agency reports, marking the first deaths in five days of protests. pic.twitter.com/0KMoqDzrsv — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 2, 2026



Οι θάνατοι, καταγράφηκαν σε τρεις πόλεις όπου κατοικούν κυρίως μέλη της εθνικιστικής ομάδας των Λούρ. Η κατάσταση καταδεικνύει την αυστηρή αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης στις κινητοποιήσεις, οι οποίες, αν και έχουν μειωθεί στην Τεχεράνη, επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην πρωτεύουσα τριάντα άτομα συνελήφθησαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης». Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, στην περιοχή Μαράρντ, στα δυτικά της Τεχεράνης.

Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε στην πόλη Άζνα, στην επαρχία Λορεστάν, όπου βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν φωτιές στους δρόμους, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

BREAKING: Iranians are bravely fighting against the barbaric Islamic regime in Iran, risking their lives. Israel and the entire free world stand with you.pic.twitter.com/k4Cm0RzrbI — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 1, 2026

Επιπλέον στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, σημειώθηκαν συγκεντρώσεις διαδηλωτών, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν αναφορά σε δύο θύματα.

Στην Κουχντάστ, ένας 21χρονος μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Basij σκοτώθηκε, ενώ 13 αστυνομικοί και μέλη της Basij τραυματίστηκαν. Οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη είκοσι ατόμων και την αποκατάσταση της τάξης.

Τρεις «ταραξίες» έχασαν τη ζωή τους, όταν προσπάθησαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Στην ίδια περιοχή, δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα μέλος της Μπασίτζ, της πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αργότερα, το Fars ανέφερε ακόμη τρεις θανάτους και 17 τραυματισμούς στην Άζνα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια μιας ομάδας ταραχοποιών να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα.

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ανθρώπους με μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες στην πόλη Άζνα, ενώ ταυτόχρονη ακούγονται συνεχόμενοι πυροβολισμοί.

Επιπλέον, στο Χαμεντάν, στα δυτικά του Ιράν, αναφέρθηκε απόπειρα ομάδας ταραχοποιών να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί, η οποία, ωστόσο, απέτυχε, σύμφωνα με το Tasnim.

Οι διαδηλώσεις φαίνεται να προκλήθηκαν από την οικονομική πίεση, τον υψηλό πληθωρισμό και την πτώση της αξίας του ριάλ. Πολλοί διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά της θεοκρατικής κυβέρνησης. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιδείξει διάθεση διαλόγου, η ηγεσία παραμένει σε σκληρή γραμμή, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει και εξωτερικές εντάσεις και προκλήσεις, κυρίως με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η φλόγα της διαμαρτυρίας από την πλευρά των απλών πολιτών συνεχίζει να μαίνεται, με τις φωνές εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος να πληθαίνουν και να δυναμώνουν. Οι εσωτερικές προκλήσεις συνδυάζονται με εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι διεθνείς κυρώσεις και η ανησυχία για την πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η παρούσα κατάσταση αποκαλύπτει τη βαθιά αναταραχή που επικρατεί στο Ιράν και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ