Στα χέρια των κατοχικών «Αρχών» βρίσκεται ο 43χρονος Ρώσος Alexey Shokpa, γνωστός και ως «Κινέζος», ο οποίος καταζητούνταν από την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στο ψευδοκράτος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της τοπικής «αστυνομίας», ο 43χρονος διέφευγε τη σύλληψη για 389 ημέρες (περίπου 13 μήνες). Μάλιστα, προέκυψε ότι τον Ιούλιο είχε καταφέρει να περάσει κρυφά στις ελεύθερες περιοχές, μέσω της Τύμβου, και στη συνέχεια επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα Κατεχόμενα.

Το «δικαστήριο» αποφάσισε την τριήμερη κράτησή του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο ακριβής σκοπός της παρουσίας του στην περιοχή και η τυχόν εμπλοκή του σε άλλες έκνομες δραστηριότητες.

«Συνελήφθη» στα κατεχόμενα ο βασικός ύποπτος για το φόνο του Ζαμπούνη στην Αθήνα-Πέρασε κρυφά στις ελεύθερες περιοχές τον Ιούλιο #PoliceReporterhttps://t.co/77wPP34AbE — Reporter (@Reporter_cy) August 25, 2026

Το προφίλ του καταζητούμενου και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία και τη φωτογραφία του Alexey Shokpa (γεννημένου στη Ρωσία το 1983) κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, στο πλαίσιο των ερευνών για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, την εξιχνίαση της υπόθεσης και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (στα τηλέφωνα 210-6476226 και 210-6476232), με εξασφαλισμένη την ανωνυμία και το απόρρητο.

Σημειώνεται ότι η ισχύς της εισαγγελικής διάταξης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη το 2024

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενός εκ των ηγετικών στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia, σημειώθηκε στις αρχές του 2024.

Το θύμα είχε μόλις επιβιβαστεί στο όχημά του, το οποίο βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα άλλο αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα του και από αυτό αποβιβάστηκαν δύο άνδρες με καλάσνικοφ.

Ο ένας εξ αυτών πλησίασε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής. Οι εκτελεστές τον «γάζωσαν» με περισσότερες από 90 σφαίρες μέσα σε μόλις 28 δευτερόλεπτα, σε μία επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο «ακριβά συμβόλαια θανάτου» των τελευταίων ετών.

Ως το πρόσωπο που προσέγγισε και άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ο αποκαλούμενος «Σόκπα».