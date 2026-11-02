Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του με τη Βεγγάζη ανοίγει ο Νίγηρας, προχωρώντας στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με την οικογένεια Χαφτάρ, η οποία ελέγχει το ανατολικό τμήμα της Λιβύης. Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Νίγηρα, Αλί Μααμάν Λαμίν Ζεν, έπειτα από την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ).

Ο Ζεν συνοδευόταν από υψηλόβαθμο κλιμάκιο πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, στο οποίο συμμετείχαν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Αμπντουραμάν Αμπού Ζατακά και ο επιτελάρχης του επικεφαλής της νιγηριανής χούντας, στρατηγός Αμαντού Ιμπρό. Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο Νιγήριος πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεών μας και της διεύρυνσης της συνεργασίας μας σε διάφορα πεδία, προχωρήσαμε στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης για τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Λιβύη και στη Δημοκρατία του Νίγηρα».

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει μια σαφή προσέγγιση της Νιαμέ με τις Αρχές της ανατολικής Λιβύης, αν και η αφρικανική χώρα επιδιώκει να διατηρεί ισορροπίες. Είναι ενδεικτικό ότι στα μέσα Ιουνίου, ο Ζεν είχε γίνει δεκτός στην Τρίπολη από τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης, με τον οποίο συζήτησαν θέματα ασφάλειας και οικονομίας.

Ο Νίγηρας μοιράζεται 340 χιλιόμετρα συνόρων με τη βαθιά διχασμένη Λιβύη, καθιστώντας τη συνεργασία και με τους δύο πόλους εξουσίας επιβεβλημένη.

Η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή παραμένει κρίσιμο διακύβευμα. Στα τέλη Οκτωβρίου, οι δυνάμεις της Βεγγάζης διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση δύο γυναικών (μιας Ελβετίδας και μιας Αυστριακής) που κρατούνταν όμηροι από τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ για πάνω από 18 μήνες.

Την ίδια στιγμή, κατά μήκος των συνόρων δραστηριοποιούνται ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στη στρατιωτική χούντα του Νίγηρα, η οποία κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2026. Οι ομάδες αυτές, που παραμένουν πιστές στον κρατούμενο ανατραπέντα πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, εξαπολύουν επιθέσεις κατά του νιγηριανού στρατού, ενώ έχουν βάλει στο στόχαστρο και τον στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγό που συνδέει τον Νίγηρα με το Μπενίν.