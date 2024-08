Υπερηχητικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ Tu-22M3 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στη Σιβηρία, μετέδωσε χθες το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Moment of explosion of the Russian Tu-22m3 strategic bomber after it crashed in the Cheremkhov district of the Irkutsk region pic.twitter.com/8sSAszvW3P

— Mordor is Losing, Cope (@KSwaggest) August 16, 2024