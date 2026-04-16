Ο Στρατηγός Νταν Κέιν απηύθυνε προειδοποιήσεις προς το Ιράν, λέγοντας ότι το αμερικανικό Ναυτικό περιπολεί τα Στενά του Ορμούζ.

Τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke έχουν «σχεδόν 10 ορόφους ύψος» και είναι «οπλισμένα μέχρι τα δόντια με πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κρουζ επίγειας επίθεσης, πυραύλους κατά πλοίων, πυραύλους κατά υποβρυχίων, τορπίλες, ναυτικά πυροβόλα πέντε ιντσών, πολλαπλά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (και) ελικόπτερα επιβιβασμένων».

Ο Κέιν πρόσθεσε ότι αυτό έχει επεκτείνει την εμβέλεια και τις δυνατότητες των αντιτορπιλικών του Ναυτικού.

Αλλά το ισχυρότερο μέρος του Στόλου είναι «ο Αμερικανός ναύτης» με περισσότερους από 300 επιβαίνοντες, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά και την ψυχή αυτών των πολεμικών πλοίων».

«Επιχειρούν όλο το εικοσιτετράωρο σε διαρκή κατάσταση ετοιμότητας, προσφέροντας πάντα τις υπηρεσίες τους για την κοινή μας δύναμη», ανέφερε ο Κέιν.

General Caine: In addition to this blockade, the Joint Force, through operations and activities in other areas of responsibility—like the Pacific area of responsibility under the command of Admiral Paparo—will actively pursue any Iranian-flagged vessel or any vessel attempting…

Πώς εφαρμόζεται ο ναυτικός αποκλεισμός

Ο Στρατηγός Κέιν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Όπως είπε:

«Ένας νεαρός ναύτης, βρίσκεται συνήθως στη γέφυρα ενός από αυτά τα αντιτορπιλικά, ενώ ένας κατώτερος Αξιωματικός μεταδίδει με το μικρόφωνο το μήνυμα:

«Μην επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον αποκλεισμό. Τα πλοία θα επιβιβάζονται για απαγόρευση και κατάσχεση. Κατά τη διέλευση από ή προς ιρανικά λιμάνια, γυρίστε πίσω ή προετοιμαστείτε για επιβίβαση. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτόν τον αποκλεισμό, θα χρησιμοποιήσουμε βία».