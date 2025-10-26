Ένας αξιωματικός του Ισραήλ, σκοτώθηκε σήμερα, σε ενέδρα, που έστησαν Παλαιστίνιοι ένοπλοι σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Μάλιστα, πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης, που εκτός από τον θάνατο του Ισραηλινού αξιωματικού, προκάλεσε και τον τραυματισμό σε αρκετούς στρατιώτες.

Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.

Δείτε το βίντεο

Israeli army footage shows the moment Israeli troops came under fire from Palestinian fighters in Tal al-Hawa, south of Gaza City. The ambush killed an Israeli officer and reportedly wounded several others. MEE could not independently verify the location or date of the footage pic.twitter.com/LzbsIhFW5Z — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 26, 2025

Πηγή: IDF