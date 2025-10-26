Ένας αξιωματικός του Ισραήλ, σκοτώθηκε σήμερα, σε ενέδρα, που έστησαν Παλαιστίνιοι ένοπλοι  σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Μάλιστα, πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης, που εκτός από τον  θάνατο του  Ισραηλινού αξιωματικού,  προκάλεσε και τον τραυματισμό σε αρκετούς στρατιώτες.

Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: IDF

 

