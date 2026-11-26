Η Ουάσιγκτον φαίνεται πως θα μεταθέσει «ενδεχομένως για την επόμενη χρονιά» τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της για τη στρατιωτική της παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, σύμφωνα με όσα ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Στις 17 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, είχε σημειώσει ότι η αξιολόγηση της «διάταξης δυνάμεων» -όπως αποκαλείται στην ορολογία του ΝΑΤΟ η κατανομή και παρουσία στρατευμάτων- θα παραδινόταν έως την 1η Δεκεμβρίου στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Παρότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας πρόκειται να βρεθούν στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου, Ευρωπαίος διπλωμάτης που κινείται στους κύκλους του ΝΑΤΟ εκτίμησε ότι η συνεδρίαση αυτή δεν θα συνοδευτεί από σχετική ανακοίνωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης για τη διάταξη των δυνάμεων κατά πάσα πιθανότητα θα πάει για του χρόνου», υπογράμμισε παράλληλα άλλος διπλωμάτης στην έδρα της Συμμαχίας.

Ανησυχία στην Ευρώπη και αμερικανικές διαβεβαιώσεις

Στις ευρωπαϊκές χώρες η αναμονή είναι έντονη, καθώς αρκετές κυβερνήσεις προβληματίζονται μήπως υπάρξει σημαντικός περιορισμός των αμερικανικών δυνάμεων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει επανειλημμένα ένα τέτοιο σενάριο. Μιλώντας στα τέλη Ιουλίου, ο Κόλμπι είχε τονίσει: «Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην Ευρώπη».

Η αξιολόγηση των βάσεων και το ζήτημα του Ιράν

Η διαδικασία επανεξέτασης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη ξεκίνησε επισήμως από την Ουάσιγκτον στις 28 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της ίδιας εξέτασης εντάσσεται και ο τρόπος αξιοποίησης των στρατιωτικών βάσεων από τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική πλευρά είχε ασκήσει δριμεία κριτική σε κράτη-μέλη που δεν επέτρεψαν τη χρήση νατοϊκών βάσεων στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.