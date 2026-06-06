Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ανάμεσα στην Κίνα και τη Μογγολία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.

Οι δύο χώρες πραγματοποιούν τη μεγάλης κλίμακας συνεκπαίδευση με την κωδική ονομασία «Steppe Partner 2026», η οποία φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένη στρατιωτική βάση στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο κινεζικό έδαφος.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά επιχειρησιακό ραντεβού των δύο στρατών, γεγονός που αποδεικνύει τη θέληση των δύο πλευρών για μια πιο σταθερή και μόνιμη αμυντική σύνδεση. Το κεντρικό σενάριο των ασκήσεων επικεντρώνεται στρατηγικά στην εκτέλεση κοινών πληγμάτων εναντίον παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της άσκησης, οι δύο στρατοί προχώρησαν στη συγκρότηση ενός ενιαίου Κέντρου Διοίκησης. Η δομή αυτή επιτρέπει τον απόλυτο συντονισμό κατά τη σχεδίαση και την εκτέλεση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στη λήψη κοινών αποφάσεων και στα ταυτόχρονα πλήγματα.