Σοβαρούς κινδύνους και πιθανές βαριές απώλειες θα μπορούσε να προκαλέσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο το νησί Χαργκ, τον βασικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν.

Tις εκτιμήσεις αυτές κάνουν στρατιωτικοί αναλυτές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο ανώτερος αναλυτής του Australian Strategic Policy Institute, Μάλκολμ Ντέιβις, το Ιράν έχει τη δυνατότητα να πλήξει αμερικανικές δυνάμεις στο νησί, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης σε ανθρώπινες απώλειες.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει ήδη προχωρήσει σε προληπτικές κινήσεις ενίσχυσης της άμυνάς της, με την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικού προσωπικού, αντιαεροπορικών συστημάτων, αλλά και την τοποθέτηση παγιδεύσεων στο νησί, τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ίδιος αναλυτής εκτιμά ότι ένα ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, εξέλιξη που –όπως σημειώνει– θα δυσχεράνει περαιτέρω τις όποιες προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, εκφράζει αμφιβολίες για τη ρεαλιστικότητα των σεναρίων περί άμεσης ειρηνευτικής διαδικασίας, τονίζοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις παραμένουν πρόωρες.