Ρωσία και η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζουν να βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτοί που την «πληρώνουν» είναι οι απλοί άνθρωποι σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον στα πεδία των μαχών, με δεκάδες χιλιάδες να χάνουν τη ζωή τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι λίγο πιο τυχεροί από άλλους, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στη γραμμή των πυρών με τον 41χρονο λοχία Νικολάι Πασένκο να είναι ένας απ’ αυτούς, αφού επέζησε από έκρηξη βόμβας που είχε σφηνωθεί μέσα στο στήθος του.

Πως επέζησε με μία βόμβα στο στήθος του: Η προσομοίωση εξηγεί

Προσομοίωση από τον YouTuber Zack D. Films απεικονίζει το περιστατικό όπου ο στρατιώτης πυροβολήθηκε με χειροβομβίδα από εκτοξευτή χειροβομβίδων, αλλά αντί να εκραγεί το όπλο, σφηνώθηκε στο στήθος του παρέμεινε ακέραιο. Το βλήμα είχε θρυμματίσει τα πλευρά του, ενώ ως εκ θαύματος είχε παραμείνει άθικτο δίπλα στην καρδιά του.

Σύντομα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών στο Μπέλγκοροντ, με τις ακτινογραφίες να αποδεικνύουν ότι το βλήμα είχε σκίσει τον πνεύμονά του και μάλιστα είχε σφηνωθεί κοντά στη σπονδυλική του στήλη.

Αρνήθηκε την επέμβαση για να μην κινδυνέψουν οι γιατροί: «Θα ανατιναχτούμε μαζί τότε», του απάντησαν

Ο Πασένκο το είδε αυτό και αρνήθηκε αρχικά την επέμβαση, καθώς δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τους χειρουργούς, αν και παραδέχτηκε: «Ήμουν αντίθετος. Δεν ήθελα να υποφέρουν οι γιατροί, καθώς τα πυρομαχικά θα μπορούσαν να είχαν εκραγεί».

Αλλά, ο επικεφαλής στρατιωτικός χειρουργός, αντισυνταγματάρχης Ντμίτρι Κιμ, είπε στους γιατρούς του να εξοπλιστούν με θωράκιση σώματος και απάντησε με ηρωισμό στον Πασένκο: «Θα ανατιναχτούμε μαζί τότε».

Ενώ οι πιθανότητες έκρηξης ήταν εξαιρετικά υψηλές, η αποτυχία της εγχείρησης θα έθετε τον στρατιώτη σε κίνδυνο θανατηφόρας αιμορραγίας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Παρά ταύτα, οι στρατιωτικοί γιατροί μαζί με τους πολιτικούς ομολόγους τους φόρεσαν θώρακα κάτω από τις ιατρικές τους στολές και προχώρησαν σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη χειρουργική επέμβαση».

Η δύσκολη επέμβαση υπό τον φόβο της έκρηξης

Ο Πασένκο επέζησε παρά τις αντιξοότητες, λέγοντας ότι οι γιατροί ήταν οι πραγματικοί ήρωες. Ο Κιμ παραδέχτηκε: «Μας είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης πυρομαχικών, αλλά κανείς δεν αρνήθηκε. Δεν συμβαίνει καθημερινά να αφαιρείς εκρηκτικά από ένα άτομο και μάλιστα σε μέρος όπου η κίνηση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο του ασθενούς».

Το Zack D. Films ανέφερε λεπτομερώς ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το τραύμα όπως συνήθως, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το σφράγισμα των αιμοφόρων αγγείων θα πυροδοτούσε τη βόμβα, καθώς τα χειροκίνητα εργαλεία χρησιμοποιούνταν κυρίως για την εξαγωγή της ενεργής χειροβομβίδας.

Αναφέρθηκε ότι μια δεύτερη χειρουργική ομάδα ήταν εκεί σε περίπτωση που τα εκρηκτικά εκραγούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης: «Ευχαριστώ τον χειρουργό Ντμίτρι Κιμ και θα του είμαι ευγνώμων για το υπόλοιπο της ζωής μου».