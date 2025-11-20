Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Γεωργιανός υπήκοος Μιχαήλ Τσχικβισβίλι, γνωστός με το ψευδώνυμο «Commander Butcher», παραδέχθηκε την ενοχή του για υποκίνηση εγκλημάτων μίσους, καθώς στρατολογούσε άτομα με σκοπό τη δηλητηρίαση παιδιών εβραϊκής καταγωγής στη Νέα Υόρκη, μέσω διανομής καραμελών εμποτισμένων με ρικίνη.

Ο Τσχικβισβίλι, ηγετική φυσιογνωμία της νεοναζιστικής ομάδας «Maniac Murder Cult», είχε οργανώσει σειρά σχεδίων για μαζικές επιθέσεις, στο πλαίσιο της διάδοσης της εξτρεμιστικής ιδεολογίας της οργάνωσης, σύμφωνα με το CNN.

 

Οι Αρχές αναφέρουν ότι προέτρεψε έναν μυστικό αστυνομικό, να ντυθεί Άγιος Βασίλης και να μοιράσει δηλητηριασμένα γλυκά σε «φυλετικές μειονότητες και προδότες». Επιπλέον, το 2021 φέρεται να διένειμε στους ομοϊδεάτες του ένα «εγχειρίδιο μίσους», ένα μανιφέστο που περιέγραφε μεθόδους τρομοκρατικών επιθέσεων και «χτυπήματα» σε φεστιβάλ, παρελάσεις και πολυσύχναστους δρόμους.

O Μιχαήλ Τσχικβισβίλι υποκινούσε εγκλήματα μίσους

Η βίαιη ρητορική του δεν περιοριζόταν μόνο σε διαδικτυακά φόρουμ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ενθάρρυνε επιθέσεις όπως σχολικές δολοφονίες και τη στρατολόγηση παιδιών, σε ρόλο βομβιστών αυτοκτονίας εναντίον εθνοτικών μειονοτήτων. «Τα φρικιαστικά του σχέδια και η προπαγάνδα του, συνιστούσαν σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Τζον Α. Άιζενμπεργκ.

 


Ο Τσχικβισβίλι έχει επίσης συνδεθεί με την ένοπλη επίθεση στο λύκειο Antioch στο Νάσβιλ τον Ιανουάριο του 2025, όπου ένας 17χρονος σκότωσε ένα άτομο πριν αυτοκτονήσει, επικαλούμενος τον Γεωργιανό εξτρεμιστή στο μανιφέστο του.

Στον κατηγορούμενο είχαν απαγγελθεί κατηγορίες τον Ιούλιο του 2024 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ από τη Μολδαβία, τον Μάιο του 2025. Έκτοτε έχει ομολογήσει την ενοχή του για υποκίνηση εγκλημάτων μίσους και για την παροχή οδηγιών, σχετικά με την κατασκευή βομβών και ρικίνης.

 


«Ο Τσχικβισβίλι σχεδίαζε εκτεταμένες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων στη Νέα Υόρκη, ακόμη και αποτρόπαια σχέδια δηλητηρίασης παιδιών», δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, τονίζοντας ότι η δράση του αποτελούσε ακραία μορφή αντισημιτισμού με διεθνή απήχηση.

Πηγή: Cnn 

