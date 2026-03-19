Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Τα email δείχνουν ότι ο δισεκατομμυριούχος σεξουαλικής εμπορίας Τζέφρι Έπστιν είχε ισραηλινές συνδέσεις για να βοηθήσει την κόρη του δικηγόρου του να ενταχθεί σε μια επίλεκτη μονάδα των IDF.

Η γυναίκα, για την οποία ο Έπστιν έγραψε ότι θα γινόταν μια «φανταστική πρέσβειρα για το Ισραήλ» στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Hillel International.

Ο Τζέφρι Έπστιν στρατολόγησε προσωπικά την 18χρονη κοπέλα από τη Νέα Υόρκη για να υπηρετήσει «σε μια από τις επίλεκτες μονάδες των IDF», δείχνουν τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το αίτημα του Έπστιν πήγε με ένα email στις 29 Ιουνίου 2011 στην Ανάτ Μπαρά, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ. Στο μήνυμα, ο Έπστιν περιέγραψε την εν λόγω κοπέλα, «Τάλι», ως μια 18χρονη που είχε γίνει δεκτή στο Barnard College του Πανεπιστημίου Κολούμπια και είχε «πάει στο Ισραήλ περισσότερες από δώδεκα φορές».

Η νεαρή φίλη του είχε περάσει ένα καλοκαίρι πεζοπορώντας στο λεγόμενο Ατραπός Ισραήλ και ένα άλλο «εργάστηκε ως σύμβουλος σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση, στη Ντιμόνα Ισραήλ, για παιδιά θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, και επομένως «θα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε μονάδα», έγραψε ο Έπστιν.

Η Τάλι, είπε, θα συνεχίσει να υπηρετεί τα ισραηλινά συμφέροντα πολύ μετά την τοποθέτησή της στον ισραηλινό στρατό. Με την επιστροφή της από τη στρατιωτική της θητεία στο Ισραήλ, ο Έπστιν έγραψε ότι «θα ήταν μια φανταστική πρέσβειρα για το Ισραήλ» σε αυτό που αποκάλεσε «μία από τις πιο σημαντικές πανεπιστημιουπόλεις της χώρας, την Κολούμπια».

Λίγες ώρες αργότερα, η Μπαράκ ανταπέδωσε ένα email λέγοντας ότι η Τάλι «ακούγεται σαν ένα καταπληκτικό κορίτσι» και ενημέρωσε τον παιδόφιλο: «Θα επικοινωνήσω μαζί της και θα τη φροντίσουμε».

Στη συνέχεια, η κόρη του ανώτερου Ισραηλινού πολιτικού έστειλε ένα δικό της email στην Τάλι, εξηγώντας ότι «ο Τζέφρι Έπστιν μου είπε για σένα και για τα σχέδιά σου να ενταχθείς στο IDF αυτό το καλοκαίρι».

«Αυτό είναι απολύτως υπέροχο», έγραψε με ενθουσιασμό η Μπαράκ, προσθέτοντας: «Κολ Χάκαβοντ!», μια εβραϊκή έκφραση που σημαίνει «πολύς σεβασμός!». Ζήτησε να μιλήσει με την νεαρή συνεργάτη του Έπστιν μέσω τηλεφώνου, προσθέτοντας, «αν υπάρχει κάτι που μπορεί να χρειαστείς όσο βρίσκεσαι στο Ισραήλ, μη διστάσεις να με καλέσεις».

Μια ανασκόπηση των δημόσιων αρχείων από το The Grayzone δείχνει ότι η “Τάλι” είναι η Τάλια Λέφκοβιτς. Ο πατέρας της, Τζέι Λέφκοβιτς, εργάστηκε ως δικηγόρος του Έπστιν και βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας του δισεκατομμυριούχου με τον τότε εισαγγελέα των ΗΠΑ Άλεξ Ακόστα. Εκείνη την εποχή, ο πατέρας της υποστήριξε ότι ο Έπστιν «δεν ήταν σε καμία περίπτωση τυπικός σεξουαλικός δράστης».

Η Τάλια Λέφκοβιτς δεν απάντησε σε email από το The Grayzone που ζητούσε να σχολιάσει τη σχέση της με τον Έπστιν και τον ρόλο της στην προώθηση της σταυροφορίας υπέρ του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Τάλια συνέχισε να υπηρετεί ως λοχίας σε μια «Μονάδα Αλεξιπτωτιστών Ειδικών Δυνάμεων» – πιθανώς την 35η Ταξιαρχία του Ισραήλ. Η 35η Ταξιαρχία είναι μια επίλεκτη μονάδα της 98ης Μεραρχίας του IDF, η οποία ήταν υπεύθυνη για την καταστροφή μεγάλων τμημάτων της πόλης Khan Younes κατά τη διάρκεια της γενοκτονικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα το 2024. Οι διοικητές της καταγράφηκαν να καίνε σπίτια πολιτών και να αφήνουν πίσω τους γκράφιτι που χλευάζουν τους πρώην κατοίκους τους.

Όταν επέστρεψε για να σπουδάσει στο Barnard μετά το χρόνο της ως «μοναχική στρατιώτης», γρήγορα εμφανίστηκε ως ένθερμη υποστηρίκτρια του Σιωνισμού, γράφοντας άρθρα για εξέχοντα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε ένα τέτοιο άρθρο στην Jerusalem Post, η Τάλια θυμόταν δακρυσμένη ότι είχε καταφύγει ενόσω ήταν εθελόντρια στον καταυλισμό που αναφέρει ο Έπστιν, δηλώνοντας: «Είμαστε τα παιδιά του καταφυγίου».

Σε άλλο, που δημοσιεύτηκε από τους Times of Israel, κατηγόρησε το Κολούμπια για «υποστήριξη… για μια λύση ενός κράτους» επειδή το πανεπιστήμιο απέτυχε να αφήσει τους Σιωνιστές να διαμαρτυρηθούν ενάντια σε μια έκθεση κατά του απαρτχάιντ που έστησαν οι Students for Justice in Palestine και η Jewish Voice for Peace.

Σε εκείνο το σημείο, η Τάλια είχε εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στο παράρτημα Barnard του Κολούμπια, το Hillel International, μιας παγκόσμιας εβραϊκής οργάνωσης νεολαίας που υποστηρίζει το Ισραήλ απερίφραστα και ήταν «πόλος έλξης για φοιτητές από ορθόδοξο υπόβαθρο, πολλοί από τους οποίους ξεκινούν το κολέγιο αφού πέρασαν ένα κενό έτος στο Ισραήλ».

Η Λέφκοβιτς επέστρεψε αργότερα στο Hillel, υπηρετώντας στο διοικητικό της συμβούλιο από το 2020 έως το 2022. Επί του παρόντος, απασχολείται ως «σύμβουλος φιλανθρωπίας» στη Φιλανθρωπική Ομάδα Areivim, η οποία λέει ότι στοχεύει «να επηρεάσει την επόμενη γενιά Εβραίων μέσω της επίσημης και βιωματικής Ιουδαϊκής, Εβραϊκής, Σιωνιστικής και Ισραηλινής εκπαίδευσης».

Συνεργασία και με χορηγό του Τραμπ

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Areivim, η Λέφκοβιτς «εργάστηκε για πέντε χρόνια για το Ίδρυμα Πολ Ε. Σίνγκερ», το οποίο χρησιμοποίησε ο σιωνιστής δισεκατομμυριούχος Πολ Σίνγκερ για να υποστηρίξει μέσα ενημέρωσης και φιλο-ισραηλινούς σκοπούς. Ο Σίνγκερ είναι κορυφαίος δωρητής στις προεδρικές εκστρατείες τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Μάρκο Ρούμπιο και επί του παρόντος είναι ιδιοκτήτης της Citgo Petroleum της Βενεζουέλας, εξασφαλίζοντάς την σε μια πώληση μέσω της Elliott Capital Management Fund.

Ενώ τα κατορθώματα της Λέφκοβιτς στα ανώτερα κλιμάκια του Σιωνιστικού κινήματος είναι δημόσια, ήταν άγνωστο μέχρι τώρα ότι έλαβε βοήθεια από τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος παρόλο που δεν είχε εμφανή στρατιωτική εμπειρία, ήταν φαινομενικά ικανός να κανονίσει την αποδοχή της σε «μια από τις επίλεκτες μονάδες των IDF». Τα email μεταξύ των Έπστιν και Μπαράκ υπογραμμίζουν τη συμμετοχή του Έπστιν στις τακτικές των σιωνιστικών λόμπι των ΗΠΑ, τόσο εντός όσο και εκτός πανεπιστημιούπολης.

Όπως όπως δείχνουν τα αρχεία Έπστιν, η Λέφκοβιτς φαίνεται να έχει υπηρετήσει ως ανεπίσημη «πρέσβειρα του Ισραήλ», συμμετέχοντας σε μεγάλο βαθμό στον σιωνιστικό ακτιβισμό στο Κολούμπια.

Ενώ ο Έπστιν μένει στη μνήμη περισσότερο ως διακινητής νεαρών γυναικών και κοριτσιών για διάφορες σεξουαλικές πράξεις, το δώρο του ως στρατηλάτης στον γενοκτονικό στρατό κατοχής του Ισραήλ μόλις γίνεται γνωστό.