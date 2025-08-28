Αλλάζει την πολιτική της στον τομέα του εμβολιασμού κατά της Covid 19 η Αμερική, όπως είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Υγείας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Πριν από λίγες ώρες, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε νέα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Covid-19, αλλά έθεσε ηλικιακό περιορισμό πλέον, αναφορικά με το ποιος μπορεί να τα λάβει.

Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ σε επίσημη ανακοίνωσή του εξήγησε πως τα εμβόλια θα είναι πλέον διαθέσιμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, και μόνο, εφόσον τα έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του, που σηματοδοτεί πλήρη στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ για τους εμβολιασμούς, ανέφερε:

«Υποσχέθηκα 4 πράγματα:

1. να τερματίσω τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες κατά της Covid.

2. να διατηρήσω τα εμβόλια διαθέσιμα σε όσους τα χρειάζονται, ειδικά στους ευάλωτους.

3. να απαιτήσω ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές από τις εταιρείες.

4. να τερματίσω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε μια σειρά από ενέργειες του FDA σήμερα, πετύχαμε και τους τέσσερις στόχους. Οι άδειες έκτακτης χρήσης για εμβόλια Covid, που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσουν μη προσωποποιημένο εμβολιασμό στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Μπάιντεν, τώρα ανακαλούνται.

Ο FDA έχει πλέον εκδώσει άδεια κυκλοφορίας για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο: Moderna (6+ μήνες), Pfizer (5+) και Novavax (12+). Αυτά τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που τα επιλέγουν, μετά από διαβούλευση με τους γιατρούς τους. Ο αμερικανικός λαός απαίτησε επιστήμη, ασφάλεια και κοινή λογική. Αυτό το πλαίσιο τα προσφέρει και τα τρία.

Σας ευχαριστώ @DrMakaryFDA (η Πρόεδρος του Οργανισμού, την οποία έπαυσε από τα καθήκοντά της) για την ηγεσία σας».

Δείτε την ανάρτηση:

I promised 4 things: 1. to end covid vaccine mandates. 2. to keep vaccines available to people who want them, especially the vulnerable. 3. to demand placebo-controlled trials from companies. 4. to end the emergency. In a series of FDA actions today we accomplished… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 27, 2025

Ο Οργανισμός πλέον θα εγκρίνει τα εμβόλια Covid για άτομα 65 ετών και άνω, τα οποία ίσως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές ασθένειες από λοιμώξεις Covid.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα πρόληψης, με έμφαση στην καλή διατροφή, που θα ενσωματωθεί στις Σχολές Ιατρικής των Πανεπιστημίων, στα πρότυπα της φιλοσοφίας του Ιπποκράτη. Στόχος είναι να περιοριστεί η πολυφαρμακία και να βελτιωθεί η γενική υγεία του πληθυσμού. Δείτε το βίντεο με τις ανακοινώσεις του, με ελληνικούς υπότιτλους:

Πρώτο φθινόπωρο στις ΗΠΑ χωρίς εκτεταμένους εμβολιασμούς κατά Covid-19

Όπως γράφει σε δημοσίευμά του ο Guardian, οι νεότεροι θα είναι επιλέξιμοι μόνο εάν έχουν κάποια υποκείμενη ιατρική πάθηση, που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επερχόμενες φθινοπωρινές και χειμερινές περίοδοι θα είναι οι πρώτες κατά τις οποίες η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα συστήσει εκτεταμένους εμβολιασμούς κατά της Covid.

Έτσι, ουσιαστικά ο αμερικανικός παιδιατρικός οργανισμός διαφοροποιείται από το CDC στην οδηγία για το εμβόλιο Covid-19 για παιδιά.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Twitter/X ότι οι «εντολές» εμβολιασμού κατά της Covid υπό τον Τζο Μπάιντεν έχουν πλέον ανακληθεί και ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

BREAKING: The FDA has officially rescinded the Emergency Use Authorizations (EUAs) for COVID-19 shots. HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. announced the decision today. By removing EUA, the government’s ability to mandate these injections is gone. Make no mistake—these shots… pic.twitter.com/JXxg0wbpsr — Dr Sherri Tenpenny (@BusyDrT) August 27, 2025

Για τα παιδιά, ο Κένεντι είπε ότι το εμβόλιο της Moderna έχει εγκριθεί για άτομα άνω των έξι μηνών, το εμβόλιο της Pfizer για άτομα άνω των πέντε ετών, και το εμβόλιο της Novavax για άτομα άνω των 12 ετών.

«Αυτά τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που τα επιλέγουν, μετά από διαβούλευση με τους γιατρούς τους», δήλωσε ο Κένεντι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο αμερικανικός λαός απαιτούσε επιστήμη, ασφάλεια και κοινή λογική. Αυτό το πλαίσιο τα προσφέρει και τα τρία».

Τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά χρήσης εμβολίων έχουν μειωθεί στις ΗΠΑ, σε περίπου 23% όλων των ενηλίκων και 13% των ατόμων κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Αποπομπή ηγεσίας από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών

Στην αποπομπή της Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) προχώρησε η Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη (27.08.2025) ότι διώχνει τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, με την απόφαση του Υπουργού Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου, που αμφισβήτησε εξ αρχής την σκοπιμότητα των εμβολίων.

Το «ξήλωμα» στην ηγεσία του Οργανισμού ξεκίνησε με την… αναγγελία της παραίτησης της Διευθύντριας από τον Υπουργό Υγείας.

In an extraordinary turn, Susan Monarez, the CDC director, said she would not resign after Robert F. Kennedy Jr. said she must quit or be fired.https://t.co/aBl4jznWoJ — The New York Times (@nytimes) August 28, 2025

Όμως η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της Επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), αντέδρασε αμέσως, διαψεύδοντας πως παραιτείται, και κατηγορώντας τον Υπουργό ότι προσπαθούσε να τη διώξει.

Susan Monarez is no longer director of the Centers for Disease Control and Prevention. We thank her for her dedicated service to the American people. @SecKennedy has full confidence in his team at @CDCgov who will continue to be vigilant in protecting Americans against infectious… — HHS.gov (@HHSGov) August 27, 2025

Παραιτήθηκε και ο ελληνικής καταγωγής Δημήτρης Δασκαλάκης

«Αρκετά πια», ήταν το σχόλιο υψηλόβαθμου στελέχους των CDC, του ελληνικής καταγωγής Δημήτρη Δασκαλάκη, που ανακοίνωσε μέσω X την παραίτησή του με εκτενές κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την πίεση της νέας Αμερικανικής Κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στη διάρκεια της νύχτας, και άλλοι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας ανακοίνωσαν ταυτόχρονα πως παραιτούνται, καθώς δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις νέες πολιτικές των ΗΠΑ στον τομέα του εμβολιασμού κατά της Covid- 19.