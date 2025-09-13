Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, μόλις όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να επιβάλλουν τις δικές τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την εκτεταμένη επιδρομή που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η επίθεση, η οποία περιλάμβανε 810 drones και 13 πυραύλους, ήταν η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου και έπληξε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και για πρώτη φορά την έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι στόχευσε μόνο στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές, όπως εργοστάσια παραγωγής drones και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων, ο Τραμπ δήλωσε: «Ναι, είμαι έτοιμος».

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τα όσα συμβαίνουν.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη να υπάρξουν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι θα στοχεύσει και χώρες που συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, επεσήμανε μέσω κοινωνικών δικτύων την ανάγκη για μια «σθεναρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της Ουκρανίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις και καλώντας για πιο αυστηρές κυρώσεις, ιδίως στον τομέα του ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Ο ίδιος ζήτησε επιπλέον όπλα από τους διεθνείς συμμάχους για να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι «έτοιμη να αυξήσει την πίεση» στη Ρωσία και κάλεσε την Ευρώπη να κάνει το ίδιο.

Η Ρωσία, σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα της, δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών», ενώ ο Τραμπ υπογράμμισε ότι αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ καταφέρουν να συμφωνήσουν για περισσότερες κυρώσεις, ιδίως σε βάρος των χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα υποστεί σοβαρό πλήγμα και αυτό ενδεχομένως θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει την άφιξη Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες και επανέλαβε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν την κατάσταση.

Περισσότερα σε λίγο…..