Έφηβοι «καβαλάρηδες» του μετρό ( «subway surfers») πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον στην Αμερική, σκαρφαλώνοντας πάνω σε συρμούς μετρό εν κινήσει, με σκοπό την αδρεναλίνη και την καταγραφή βίντεο για social media, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκτήσουν προβολή στα κοινωνικά δίκτυα.

Το αποτέλεσμα είναι νεαρά άτομα να βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τα βίντεο με τους φρικτούς θανάτους τους κυκλοφορούν συνεχώς στο διαδίκτυο, χωρίς όμως αυτό να αποθαρρύνει άλλα παιδιά, ενώ αντίθετα βρίσκει ολοένα και περισσότερους μιμητές, για μια θέση στα viral βιντεάκια του Tik Tok ή του Instagram.

Ο Ρέι, ένας 17χρονος από το Bronx, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, είπε ξεκάθαρα ότι όλο αυτό γίνεται, γιατί κάποιοι «απλώς θέλουν να γίνουν viral».

Το χρονικό των τελευταίων τραγωδιών

Στις 22 Μαΐου στη Williamsburg Bridge, δύο έφηβοι έπεσαν από έναν συρμό με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να χάσει τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο φίλος του, επίσης 14 να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το συμβάν κατέγραψε σε βίντεο διερχόμενος οδηγός που βρέθηκε κοντά στο σημείο.

Δεκατέσσερα παιδιά έχασαν την ζωή τους κάνοντας «subway surfing» , εκ των οποίων και ένα κορίτσι μόλις 13 ετών, μέσα στα έτη 2024-2025.

Ένα από τα θύματα του 2025 ήταν η 12χρονη Zemfira Mukhtarov, η μητέρα της οποίας δηλώνει πως δεν είχε ιδέα για την επικίνδυνη δραστηριότητα της κόρης της. Μετά τον θάνατό της, ανακάλυψε βίντεο στο TikTok όπου η 12χρονη στεκόταν στην άκρη της γέφυρας. Το κορίτσι φαίνεται να ζούσε μια «διπλή ζωή» στο διαδίκτυο, αποζητώντας αποδοχή και αδρεναλίνη.

Το κυνήγι των εφήβων για αδρεναλίνη

Ο Ίσα Ισλάμ, ο οποίος έχασε την όρασή του το 2013, ενώ ήταν έφηβος κάνοντας «subway surfing», δήλωσε ότι αυτό που τον προσέλκυε ήταν η αδρεναλίνη. Χαρακτηριστικά είπε: «Η επιθυμία μου να νιώσω αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης, παραλίγο να με οδηγήσει στον τάφο». Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση, όσο ενδιαφέρον ή συναρπαστικό κι αν φαίνεται. Ουσιαστικά είναι σαν να επιχειρείς να σκοτώσεις τον ίδιο σου τον εαυτό».

Η εμπειρία αυτή περιγράφεται από άλλους ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει αυτό το επικίνδυνο χόμπι ως «μία αίσθηση που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο» και ως «ένα υπέροχο συναίσθημα», με κάποιους να υποστηρίζουν ακόμη ότι αποτελεί και «μορφή τέχνης» αλλά και «μορφή έκφρασης».

Αρμόδιοι από τη Williamsburg Bridge δήλωσαν ότι σχεδόν οποιοδήποτε σημείο όπου οι συρμοί κινούνται σε υπέργειες, ακάλυπτες γραμμές στα εξωτερικά διαμερίσματα της πόλης, είναι πιθανό να γίνουν πόλος έλξης για άτομα που κάνουν «subway surfing».

Η στάση των social media

Ανώνυμος ”καβαλάρης” υποστήριξε σε συνέντευξή του, ότι «όλες οι ανακοινώσεις δημόσιας ασφάλειας, στην πραγματικότητα ρίχνουν λάδι στη φωτιά».

Εκπρόσωπος των facebook και instagram δήλωσε ότι τα βίντεο που ενθαρρύνουν το subway surfing παραβιάζουν τις πολιτικές της πλατφόρμας και αφαιρούνται όταν η εταιρεία τα εντοπίζει, ενώ εκπρόσωπος του Tik Tok δήλωσε ότι έχουν μπλοκάρει όρους αναζήτησης που σχετίζονται με το subway surfing.

Τα επόμενα βήματα

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιστρατεύει πλέον drones αλλά και ψηφιακή επιτήρηση και έχει συλλάβει περισσότερους από 60 κατ’ επανάληψη παραβάτες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι μόλις 10 ετών. Παράλληλα, γίνονται ενημερώσεις στα δημόσια σχολεία της πόλης. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν άμεσα να δοθούν ριζικές λύσεις από την πολιτεία.