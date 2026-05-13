Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Acun Media, ο νεαρός έχει πλέον ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι θεράποντες γιατροί αξιολογούν καθημερινά την πορεία της υγείας του, με το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά το ατύχημα να έχει περάσει.

Παράλληλα, η παραγωγή γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με το ιατρικό επιτελείο που χειρίζεται την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του Σταύρου Φλώρου σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το σοβαρό ατύχημα στη θάλασσα

Ο 22χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα όταν σκάφος πέρασε από το σημείο όπου έκανε ψαροντούφεκο. Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι ο νεαρός βρισκόταν εντός των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας και είχε μαζί του σημαδούρα, η οποία -όπως λένε- χτυπήθηκε επίσης από το σκάφος.

Από τη σύγκρουση ο Σταύρος Φλώρος υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ σοβαρό τραυματισμό φέρει και στο δεξί πόδι, κυρίως στην περιοχή του αστραγάλου. Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη προκειμένου να περιορίσουν την απώλεια αίματος, καθώς ο οργανισμός του είχε καταπονηθεί ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα.

«Είναι ζωντανός από θαύμα»

Συγκλονιστικές ήταν οι περιγραφές των γονιών του 22χρονου, οι οποίοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την παραγωγή του Survivor για το περιστατικό.

Ο πατέρας του είχε δηλώσει πως το σκάφος πέρασε πάνω από τη σημαδούρα και στη συνέχεια τραυμάτισε τον γιο του, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Έχασε πάρα πολύ αίμα. Το ότι ζει σήμερα είναι πραγματικά ένα θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η μητέρα του περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια, επισημαίνοντας ότι ο Σταύρος θα χρειαστεί και νέα χειρουργεία το επόμενο διάστημα.

Η στήριξη της οικογένειας και το ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο

Η αδελφή του 22χρονου είχε ξεκαθαρίσει επίσης πως ο Σταύρος δεν βρισκόταν στη θάλασσα χωρίς μέτρα ασφαλείας, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Η οικογένεια ταξιδεύει στον Άγιο Δομίνικο για να βρεθεί στο πλευρό του, ενώ η παραγωγή του ριάλιτι έχει αναλάβει, σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, τόσο τη νοσηλεία όσο και τη μεταφορά των οικείων του.

Η ανακοίνωση της Acun Media:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος

Ο 22χρονος παίκτης κατάγεται από την Καβάλα και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια, με δέκα αδέλφια. Παρότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, επέλεξε να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ έχει εργαστεί και σε οικοδομές και αγροτικές δουλειές.

Άνθρωποι που τον γνωρίζουν, κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα εργατικό και χαμηλών τόνων παιδί, που δεν δίσταζε ποτέ μπροστά στις δυσκολίες.