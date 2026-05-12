Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 22χρονου παίκτη του Survivor 2026, Σταύρου Φλώρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου. Ο νεαρός τραυματίστηκε βαριά όταν σκάφος πέρασε πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν στη θάλασσα, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ σοβαρό τραύμα έχει υποστεί και ο δεξιός του αστράγαλος. Οι πρώτες ώρες μετά το ατύχημα χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς ο 22χρονος έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος και υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Μητέρα Σταύρου: «Το παιδί χτύπησε πολύ»

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή όσα πληροφορήθηκε από την παραγωγή και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

«Το παιδί μου το χτύπησε τουριστικό σκάφος. Από όσα μάθαμε, τα παιδιά ήταν μέσα στα επιτρεπόμενα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στον χώρο όπου δεν έπρεπε να βρίσκεται και τον χτύπησε πολύ άσχημα».

Η ίδια αποκάλυψε πως η κατάσταση του γιου της παραμένει σοβαρή, αν και σταθεροποιημένη.

«Το ποδαράκι του δυστυχώς ακρωτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Έχασε πάρα πολύ αίμα, πέρασε δύσκολο χειρουργείο και οι γιατροί μάς λένε ότι θα χρειαστούν κι άλλες επεμβάσεις. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε».

Συγκλονίζει ο πατέρας: «Χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και μετά το παιδί»

Ο πατέρας του 22χρονου μίλησε για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση με το σκάφος, επιμένοντας ότι ο γιος του έκανε ψαροντούφεκο με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

«Ο Σταύρος ήταν στη θάλασσα μαζί με άλλο παιδί και είχαν σημαδούρα. Πέρασε ένα σκάφος με εξωλέμβιες, χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και αμέσως μετά τον γιο μου».

Ο ίδιος περιέγραψε τη μάχη που δόθηκε για να κρατηθεί ο νεαρός στη ζωή μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Έχασε πάρα πολύ αίμα. Τον έβγαλαν με βάρκα στην ακτή, περίμενε ασθενοφόρο και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έμεινε περίπου έξι ώρες στο χειρουργείο. Είναι ζωντανός από θαύμα».

Αδελφή Σταύρου: «Το μόνο που μας νοιάζει είναι να ζήσει»

Με εμφανή συγκίνηση μίλησε και η αδελφή του, Άννα Φλώρου, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Σταύρος είχε βουτήξει χωρίς σημαδούρα.

«Είχε κανονικά σημαδούρα. Πέρασε σκάφος με τουρίστες και χτύπησε και τη σημαδούρα και τον αδελφό μου».

Η ίδια τόνισε πως η οικογένεια ζει ώρες αγωνίας, περιμένοντας να περάσουν τα κρίσιμα πρώτα 24ωρα.

«Το ένα πόδι έχει ακρωτηριαστεί και το άλλο είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Παρακαλάμε τον κόσμο να κάνει μια προσευχή».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η οικογένεια ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στον Άγιο Δομίνικο, με την παραγωγή του Survivor να αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και νοσηλείας.

Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος

Ο 22χρονος παίκτης κατάγεται από την Καβάλα και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια με δέκα αδέλφια. Παρότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, επέλεξε να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ έχει εργαστεί και σε οικοδομές και αγροτικές δουλειές.

Άνθρωποι που τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα εργατικό και χαμηλών τόνων παιδί, που δεν δίσταζε ποτέ μπροστά στις δυσκολίες.

Αγωνία για τα επόμενα 24ωρα

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, καθώς η μεγάλη απώλεια αίματος και η βαρύτητα των τραυμάτων καθιστούν κρίσιμες τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι αλλά και τηλεθεατές του Survivor στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια, ευχόμενοι ο Σταύρος Φλώρος να βγει νικητής από τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.