Στην έκδοση ενός αποκαλυπτικού βιβλίου ιστορικής σημασίας για τη ζωή, την προσωπικότητα και την παρακαταθήκη της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, προχωρά ο Τσαρλς Σπένσερ, ενόψει της συμπλήρωσης τριών δεκαετιών από τον τραγικό χαμό της στο Παρίσι.

Το έργο με τίτλο «Swan Song: Νταϊάνα, η αδερφή μου» πρόκειται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 22 Σεπτεμβρίου, με τον Κόμη Σπένσερ να αναλαμβάνει να καταρρίψει τους μύθους και τις αναλήθειες που επικράτησαν με την πάροδο των ετών, προσφέροντας μια αυθεντική, εκ των έσω μαρτυρία.

Την έκδοση έχουν αναλάβει κορυφαίοι εκδοτικοί οίκοι, όπως ο Penguin Michael Joseph στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Penguin Press στις ΗΠΑ και ο Flammarion στη Γαλλία, ενώ το σύγγραμμα θα μεταφραστεί άμεσα σε περισσότερες από 12 γλώσσες (μεταξύ των οποίων τα ισπανικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά).

«Καταρρίπτω τις αναλήθειες μια για πάντα»

Όπως εξηγεί ο 62χρονος Κόμης Σπένσερ, πρώην δημοσιογράφος, συγγραφέας εννέα ιστορικών δοκιμίων και πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, η απόφασή του να πιάσει την πένα ελήφθη εξαιτίας του καταιγισμού αιτημάτων για συνεντεύξεις που δέχεται καθώς πλησιάζει η επέτειος της 31ης Αυγούστου.

«Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, έχω κατακλυστεί για άλλη μια φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις. Αυτό με έπεισε να καταγράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να έχω την ταλαιπωρία να διαβάζω ξανά τις απόψεις των άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου», αναφέρει ο Σπένσερ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος είχε καθηλώσει δισεκατομμύρια τηλεθεατές το 1997 εκφωνώντας έναν ιστορικό και αιχμηρό επικήδειο λόγο στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ κατά της βασιλικής οικογένειας και των ΜΜΕ, υπογραμμίζει ότι στόχος του είναι να μιλήσει εκ μέρους της Νταϊάνα με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο.

Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία του να προσφέρει στις νεότερες γενιές, που δεν την έζησαν στην ακμή της, μια κρυστάλλινη εικόνα για το ποια πραγματικά ήταν, «ένας εξαιρετικός, δυναμικός άνθρωπος, γεμάτος χαρίσματα και αγάπη, ο οποίος παρά τη μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης αντιμετώπισε τη ζωή κατά μέτωπο και άφησε πίσω του έναν καλύτερο κόσμο».

Η Εκπληκτική Διαδρομή και η Τραγική Εβδομάδα του 1997

Στο βιβλίο, ο Σπένσερ αφηγείται για πρώτη φορά με κάθε λεπτομέρεια την εκπληκτική ιστορία της κοινής τους ανατροφής και ζωής, αλλά και το χρονικό της εφιαλτικής εβδομάδας που ακολούθησε τον θάνατό της.

Η Νταϊάνα Σπένσερ έγινε η πιο φωτογραφημένη γυναίκα στον πλανήτη μετά τον παραμυθένιο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1981, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι.

Μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό τους το 1996, η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 36 ετών τον Αύγουστο του 1997 στο Παρίσι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ-Φαγιέντ προσέκρουσε στη σήραγγα Pont de l’Alma ενώ καταδιωκόταν από παπαράτσι.

Η μνήμη της παραμένει ολοζώντανη έως σήμερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού Τύπου, ο πρίγκινας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους επισκέφθηκαν στα μέσα Ιουλίου τον τάφο της στο οικογενειακό κτήμα Althorp, επιβεβαιώνοντας τον ανεξίτηλο δεσμό της οικογένειας με την κληρονομιά της.