Ο ανθρώπινος απολογισμός δύο ετών ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με τα ρωσικά και τα ουκρανικά στοιχεία, όμως οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι.

Η Μόσχα και το Κίεβο κρατούν απόρρητες τις στρατιωτικές απώλειές τους και η Ρωσία κρύβει τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στις ζώνες που έχει καταλάβει, όπως στην κατεστραμμένη Μαριούπολη.

2 years after the start of Russia's war of aggression against Ukraine, France marks its support for the Ukrainian people and the principles of international law.#StandWithUkraine 📸 : Judith Litvine / MEAE pic.twitter.com/A09eHGtKUT — France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) February 23, 2024

Ο άγνωστος απολογισμός των αμάχων

Οι επίσημοι απολογισμοί για τους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου, το Φεβρουάριο του 2022 υπολείπονται πολύ της πραγματικότητας, επειδή δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ποτέ ένας ανεξάρτητος απολογισμός καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο 2023, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι μπόρεσαν να καταμετρήσουν 10.368 αμάχους, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν.

«Εκτιμάμε πως το πιθανότερο είναι ο αριθμός να είναι πέντε φορές υψηλότερος. Συνεπώς γύρω στα 50.000» θύματα, είχε διευκρινίσει τότε ο Όλεγκ Γκάβρις, ο κύριος σύμβουλος του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ΟΗΕ θεωρεί επίσης πως ο απολογισμός είναι «σημαντικά υψηλότερος» από τους περίπου 10.000 αμάχους που κατέστη δυνατό να καταμετρηθούν.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν πως μόνο η πολιορκία της Μαριούπολης (από το Φεβρουάριο ως το Μάιο του 2022), μιας μεγάλης πόλης-λιμανιού στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενταφιάσθηκαν σε ομαδικούς τάφους.

2 Years. 2 Years ago Russia conducted a full scale invasion of Ukraine. 2 Years ago the first map was published. 30000+ GeoLocations are conducted by 100+ volunteers, 27800+ are mapped.

And 20+ investigations are conducted. This is the war in 4min20 sec.… pic.twitter.com/Lj4XND8hdv — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) February 24, 2024

Κανένας απολογισμός δεν ανακοινώθηκε ποτέ για άλλες πόλεις, όπως το Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά των συνόρων, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 145 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο 7X7.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες

Και στις δύο πλευρές, οι στρατιωτικές απώλειες είναι δεδομένα που τα γενικά επιτελεία αποσιωπούν. Πρέπει συνεπώς να στραφεί κανείς σε εκτιμήσεις που γίνονται από τρίτες πηγές.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι New York Times, επικαλούμενοι αμερικανούς αξιωματικούς, υπολόγιζαν τις στρατιωτικές απώλειες σε 70.000 νεκρούς και 100.000 ως 120.000 τραυματίες στην ουκρανική πλευρά και 120.000 νεκρούς και 170.000 ως 180.000 τραυματίες στη ρωσική πλευρά.

Στις 29 Ιανουαρίου φέτος, σε γραπτή απάντησή του σ’ ένα βουλευτή, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι υπολόγιζε από την πλευρά του τις ρωσικές απώλειες σε περισσότερους από 350.000 νεκρούς και τραυματίες.

Την περασμένη Τρίτη, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μέσα σε δύο χρόνια έχει σκοτώσει ή τραυματίσει σχεδόν 405.000 ρώσους στρατιώτες.

2 years of full-scale Russian invasion. 10 years of the Russian war in Ukraine. Tens of thousands of dead. Hundreds of thousands of wounded. Millions of refugees and displaced persons. #OnThisDay 2022 at 3:40 am Ukrainian time, the 🇷🇺 army started the largest war in Europe since… pic.twitter.com/sAXYW7ncpR — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 24, 2024

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού είχε δηλώσει από την πλευρά του το Δεκέμβριο 2023 πως 383.000 ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί ή τραυματισθεί από την αρχή της εισβολής.

Τέσσερις δυτικοί ηγέτες φτάνουν στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία

Τέσσερις δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έφτασαν σήμερα στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία κατά τη δεύτερη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο ταξίδεψαν μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας με τρένο από τη γειτονική Πολωνία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

Η Μελόνι προβλέπεται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη αργότερα σήμερα από το Κίεβο, στην οποία θα μετάσχουν ηγέτες από την G7, ενώ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προσκληθεί να μετάσχει στη συζήτηση.

Σούνακ: «Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας σήμερα και στο μέλλον»

ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με αφορμή τα δύο χρόνια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είπε ότι τώρα είναι «η ώρα να δείξουμε ότι η τυραννία δεν θα θριαμβεύσει ποτέ και να πούμε για άλλη μια φορά ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας σήμερα και στο μέλλον».

«Ήμουν στο Κίεβο πριν από μόλις λίγες εβδομάδες και συνάντησα τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες. Κάθε οδυνηρή ιστορία ήταν μια υπενθύμιση του θάρρους της Ουκρανίας απέναντι στα τρομερά δεινά.

Ήταν μια υπενθύμιση του τιμήματος που καταβάλλουν όχι μόνον για να υπερασπιστούν τη χώρα τους εναντίον μιας εντελώς αδικαιολόγητης εισβολής, αλλά και για να υπερασπιστούν τις ίδιες τις αξίες της ελευθερίας, της κυριαρχίας και του κράτους δικαίου, στις οποίες στηριζόμαστε όλοι.

Η Βρετανία προχωρά παραπέρα όσον αφορά την υποστήριξή μας. Ανακοίνωσα τον περασμένο μήνα το μεγαλύτερο μεμονωμένο πακέτο αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία, ανεβάζοντας την συνολική μας υποστήριξη στα 12 δισεκατομμύρια στερλίνες και υπέγραψα ένα δεκαετές σύμφωνο συνεργασίας για την ασφάλεια –το πρώτο του είδους του», υπογράμμισε.