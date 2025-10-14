Οι Δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και Μπιλ Κλίντον εξήραν χθες Δευτέρα την συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ επειδή διαμεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα, σε μια σπάνια ένδειξη στήριξης του Ρεπουμπλικανού ηγέτη από πλευράς τους.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για το έργο τους με στόχο μια ανανεωμένη συμφωνία εκεχειρίας… », έγραψε στο Χ ο Μπάιντεν, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος μέχρι τον Ιανουάριο. Με τη στήριξη από τις ΗΠΑ και τους εταίρους μας στο εξωτερικό, η Μέση Ανατολή βρίσκεται τώρα “σε μονοπάτι προς την ειρήνη”, σχολίασε.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Ο Μπάιντεν επισήμανε επίσης τον ρόλο που διαδραμάτισε η δική του κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι “εργάστηκε αδιάκοπα για την απελευθέρωση των ομήρων, για να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους παλαιστίνιους αμάχους και για να τερματιστεί ο πόλεμος”, ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 στη διάρκεια της θητείας του.

Ανάλογη δήλωση Κλίντον

Από την πλευρά του, ο Κλίντον έκανε παρόμοια δήλωση γράφοντας στο Χ ότι “ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν τα εύσημα που κράτησαν τους πάντες αφοσιωμένους μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία”.

Ο Κλίντον κάλεσε το Ισραήλ και την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, με αμερικανική βοήθεια, να “μετατρέψουν αυτή την εύθραυστη στιγμή σε μια ειρήνη διαρκείας” προσθέτοντας ότι το θεωρεί δυνατό “αν το κάνουν μαζί”.

Ο Κλίντον, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 1993 ως το 2001, είναι δριμύς επικριτής του Τραμπ κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί πολιτικές υποκινούμενος από το συμφέρον του και όχι από εκείνο του αμερικανικού λαού.