Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Οκτώβριο εξέφρασε ο Mόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικ Γουόλτς.

«Συγχαρητήρια στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αμερικανός πρέσβης πρόσθεσε ότι «προσβλέπει στη συνεργασία με την πρέσβη Αγ. Μπαλτά και την ομάδα της για το ουσιώδες έργο του ΟΗΕ: τον τερματισμό των συγκρούσεων και την πρόληψη των πολέμων».