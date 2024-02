Συγκεντρώσεις στην μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε Ρωσία, Γεωργία και Βελιγράδι με πολίτες να καταθέτουν συμβολικά λουλούδια και να διαδηλώνουν για τον θάνατο του θερμότερου επικριτή του Πούτιν.

Στην Αγία Πετρούπολη μια ηλικιωμένη φώναζε αγανακτισμένη:«Δεν φοβάμαι! Μπορούν μόνο να σκοτώσουν. Είμαστε 140 εκατομμύρια! Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε: ‘’Φύγε από εδώ;!’’».

«Я не боюсь! Они могут только убить!» — пережившая блокаду пенсионерка на акции в память об Алексее Навальном «Нас 140 миллионов! Неужели мы не можем встать и сказать: «Уходи отсюда!», — возмутилась пожилая женщина. Множество людей по всему миру несут цветы к памятникам жертв… pic.twitter.com/oEDOVV29qz — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny's death pic.twitter.com/u3UhL7BKo9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

Προειδοποιητικό μήνυμα της Μόσχας για διαδηλώσεις

Οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για την απαγόρευση διαδηλώσεων, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την ενδεχόμενη λαϊκή αντίδραση, με αφορμή τον θάνατο του Ναβάλνι.

Συγκεκριμένα, οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν σήμερα τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση της απώλειας του Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Μάλιστα, σε βίντεο, που δημοσίευσε το NEXTA φαίνονται διαδηλωτές στην ρωσική πόλη, Καζάν, να εμποδίζονται από το να καταθέσουν λουλούδια σε μνημείο για την πολιτική καταπίεση, μετά τον θάνατο του Ναβάλνι.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024