Δεκαεπτά ώρες χρειάστηκαν για να επιστρέψουν στη Γη οι δύο αστροναύτες που έμειναν για εννιά μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι επιστήμονες της NASA τους υποδέχτηκαν με συγκίνηση, χαμόγελα, αγκαλιές και εορτασμούς.

Ο Μπάρι Γουίλμορ και η Σάνι Γουίλιαμς επέστρεψαν με διαστημόπλοιο της SpaceX, συνοδευόμενοι από έναν ακόμη Αμερικανό αστροναύτη, τον Νικ Χαγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη, Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ.

Η κάψουλα της SpaceX πραγματοποίησε μια γρήγορη επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα, προτού ανοίξουν τέσσερα αλεξίπτωτα για να τους μεταφέρουν με μια ήπια πτώση στις ακτές της Φλόριντα. Ένα κοπάδι δελφινιών έκανε κύκλους γύρω από το σκάφος μόλις αυτό προσθαλασσώθηκε. Αφού ένα σκάφος περισυλλογής το σήκωσε από το νερό, οι αστροναύτες χαμογελούσαν και χαιρετούσαν καθώς τους βοηθούσαν να βγουν από την καταπακτή, μαζί με τα άλλα μέλη του πληρώματος.

Ο Joel Montalbano, ανώτερος διοικητής της NASA, χαρακτήρισε την προσεδάφισή τους στις ακτές της Φλόριντα ως «όμορφη», ενώ τόνισε πως τα 150 πειράματα και οι 900 ώρες έρευνας των αστροναυτών προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τις μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι. «Είναι φοβερό να επιστρέφει το πλήρωμα 9 στην πατρίδα. Μια όμορφη προσγείωση».

Ευχαριστώντας τους αστροναύτες για την ανθεκτικότητα και την ευελιξία τους, είπε ότι η SpaceX υπήρξε «σπουδαίος συνεργάτης».

«Το πλήρωμα τα πήγε περίφημα… τελικά θα επιστρέψουν στο Χιούστον» δήλωσε ο διευθυντής της NASA, Steve Stich, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι αστροναύτες θα περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι επιστήμονες στη NASA, όσο και οι αστροναύτες, δείχνουν εμφανώς συγκινημένοι και χαρούμενοι με την επιτυχής επιχείρηση επιστροφής τους.

Οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν με φορείο, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική μετά από τόσες ώρες παραμονής στο αβαρές περιβάλλον.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft.

Και οι δύο θα εξεταστούν από ειδικούς γιατρούς στο διαστημικό κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον του Τέξας, καθώς οι μακράς διάρκειας αποστολές στο διάστημα επιβαρύνουν το σώμα, οι αστροναύτες χάνουν την οστική πυκνότητα και υφίστανται μυϊκή απώλεια. Επηρεάζεται επίσης η κυκλοφορία του αίματος και οι μετατοπίσεις υγρών μπορεί επίσης να επηρεάσουν την όραση.

Ενδεχομένως να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθει το σώμα στο φυσιολογικό, γι’ αυτό και οι δύο αστροναύτες θα ακολουθήσουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα άσκησης.

NASA's SpaceX #Crew9 touched down at Johnson Space Center's Ellington Field in Houston at 11:19 pm CDT, March 18, after their @Space_Station mission and successful splashdown earlier this afternoon.

«Η υπόσχεση τηρήθηκε: Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να σώσει τους αστροναύτες που είχαν εγκλωβιστεί στο διάστημα για εννέα μήνες. Σήμερα, πέταξαν με ασφάλεια στον Κόλπο της Αμερικής, χάρη στους Ίλον Μασκ, SpaceX και NASA», έγραψε στο «Χ» ο Λευκός Οίκος.

PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months.

Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025