Σοκ και οργή προκάλεσε στο Βατικανό ένα πρωτοφανές περιστατικό βεβήλωσης, όταν άνδρας φέρεται να ούρησε πάνω στον βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, την Παρασκευή.

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του και, σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, διέταξε τον άμεσο καθαρισμό και εξαγνισμό του ιερού χώρου, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «πράξη ιεροσυλίας».

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα και εθνικότητα δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, εντοπίστηκε να ουρεί στο Άγιο Βήμα — το σημείο πάνω από τον τάφο του Αγίου Πέτρου, όπου ο Ποντίφικας τελεί συνήθως τη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας συνελήφθη επιτόπου από τη χωροφυλακή του Βατικανού. Ωστόσο, προτού συλληφθεί, προκάλεσε εκ νέου το πλήθος, κατεβάζοντας το παντελόνι του και δείχνοντας τα οπίσθιά του στους παρευρισκόμενους πιστούς, πράξη που καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αγανάκτηση στους πιστούς ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο Πάπας εμφανίζεται «βαθιά συγκλονισμένος» από την ενέργεια βεβήλωσης και έχει διατάξει έκτακτη τελετή εξαγνισμού στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το κεντρικό κτήριο του Βατικανού παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προσευχές, ψαλμοί και ράντισμα του βωμού με αγιασμό.