Το Συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας είχε προειδοποιήσει τον σιδηροδρομικό φορέα (ADIF), σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο, για σοβαρή φθορά στις γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν στο τραγικό δυστύχημα την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που είδε το Πρακτορείο Reuters.

Οι λακκούβες, οι ανωμαλίες και οι ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα «X» και επαληθεύτηκε από ένα μέλος του Συνδικάτου SEMAF στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι μηχανοδηγοί είχαν ενημερώσει τον φορέα εκμετάλλευσης για τις ανησυχίες τους, αλλά δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο.

Η ADIF δεν αποκρίθηκε στο αίτημα του Πρακτορείου για σχόλιο.

Δραματικές μαρτυρίες και απίστευτες εικόνες από τη σύγκρουση των τρένων

Παράλληλα, συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που επιβίωσαν από τη σιδηροδρομική τραγωδία, με τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, εκ των οποίων οι 24 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais.

Ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ανέφερε ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι η σύγκρουση είναι πολύ περίεργη καθώς έγινε σε μία ευθεία γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Τους έβλεπες και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα»

Η Άννα ταξίδευε με την αδερφή της στο βαγόνι νούμερο 7 του τρένου Iryo που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη και εκτροχιάστηκε την Κυριακή. Οι πυροσβέστες τις έσωσαν και τις δύο από το τρένο, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κοπέλα αφηγείται ότι μέσα στο τρένο «υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πολύ άρρωστοι. Τους είχες ακριβώς μπροστά σου και ήξερες ότι γλιστρούσαν μακριά και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», είπε κλαίγοντας.

Η αδερφή της, η οποία είναι έγκυος, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο: «Αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε καμία εξήγηση για την τραγωδία». Η Άννα απευθύνει έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό κατοικίδιων ζώων: «Αξιοποιώ αυτήν την ευκαιρία για να ψάξω τον σκύλο μου. Παρακαλώ, αν μπορείτε να βοηθήσετε να βρεθούν και τα ζώα… είναι κι αυτά οικογένειά μας», είπε συγκινημένη πριν αναφέρει ότι ψάχνει τον σκύλο της, τον Μπόρο, που ταξίδευε μαζί τους και αγνοείται.

Η 30χρονη Ροσίο Φλόρες νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Κόρδοβα. «Ήταν το απόλυτο χάος», λέει. «Είμαι υπό ιατρική παρακολούθηση, λόγω των χτυπημάτων μου στο κεφάλι. Τα πλευρά μου δεν είναι σπασμένα, αλλά έχω τραυματιστεί. Οι γιατροί μου έκαναν έναν αρχικό έλεγχο στο θάλαμο και μετά με έστειλαν στο νοσοκομείο. Είμαι καλυμμένη με γάζες, αίματα και μώλωπες. Ήταν τρομερό. Ένοιωσα σαν να μας πέταξαν στον αέρα. Δόξα τω Θεώ που είμαι καλά, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σε χειρότερη κατάσταση από εμένα».

📺TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: “Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada” https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, και έχει γίνει μία άμορφη μάζα, με κόσμο στο εσωτερικό», είπε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», δήλωσε.

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε. Ο Δήμαρχος της Ανταμούθ, Ραφαέλ Μορένο (PSOE), δήλωσε ότι όταν έφτασε στον τόπο του ατυχήματος βρήκε ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, βγαλμένο από την κόλαση του Δάντη.

Η Φάμπια, μία νεαρή δικηγόρος, επέβαινε στο τρένο υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Μαδρίτη για Ουέλβα που συγκρούστηκε με το τρένο από τη Μάλαγα την Κυριακή, και ήταν ανάμεσα στα 500 άτομα που ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα: 300 στο Iryo (Μάλαγα-Μαδρίτη) και 184 στο Alvia (Μαδρίτη-Ουέλβα). Η κοπέλα επέστρεφε σπίτι της αφού είχε δώσει τις εξετάσεις εισαγωγής για σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή στην Μαδρίτη και στις οποίες έδωσαν εξετάσεις σχεδόν 7.000 άτομα. Ήταν με δύο φίλους της, οι οποίοι επίσης τραυματίστηκαν. Είπε ότι με το δρομολόγιο του τρένου επέστρεφαν αρκετοί νέοι Νομικοί που πήραν μέρος στις Εξετάσεις.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ανέφερε σήμερα το πρωί ότι πέντε παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο Reina Sofía στην Κόρδοβα. Δύο από αυτά νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Από τους 48 τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι, οι 11 νοσηλεύονται επίσης σε διάφορες ΜΕΘ στην πόλη της Κόρδοβα.

Οικογένειες αναζητούν εναγωνίως τους οικείους τους

Ο Ρικάρντο Τσαμόρο Κάλιζ, 57 ετών, επέβαινε επίσης στο τρένο της Άλβια που εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής, καθ’ οδόν προς την Ουέλβα. Η οικογένεια και οι φίλοι του τον αναζητούν απεγνωσμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε. Η σύζυγός του ταξίδεψε στην Κόρδοβα. «Τον έχω αναζητήσει σε κάθε νοσοκομείο της πόλης, αλλά δεν είναι σε κανένα», λέει η Ροθίο Λαζάρεφ, οικογενειακή φίλη. Ο γιος του έφυγε από τη Σαλαμάνκα και κατευθύνεται στην Κόρδοβα για να προσπαθήσει να τον εντοπίσει.

Όπως η οικογένεια Τσαμόρο, δεκάδες συγγενείς και φίλοι επιβατών του τρένου Alvia που αναχώρησε από την Atocha χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν πληροφορίες για επιβάτες για τους οποίους δεν έχουν νέα από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι επιβάτες έσπασαν με σφυριά τα τζάμια

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE. Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν, πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ζήτησε από όσους δεν είναι σοβαρά άρρωστοι να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναφέρουν την κατάσταση της υγείας τους και ότι βρίσκονται εκτός κινδύνου, καθησυχάζοντας έτσι τους αγαπημένους τους.

Κέντρα υποστήριξης θυμάτων σε τρεις περιοχές

Η Κόρδοβα, η Ουέλβα και η Μαδρίτη έχουν δημιουργήσει κέντρα υποστήριξης για όσους επλήγησαν από το ατύχημα και τις οικογένειές τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κόρδοβα άνοιξε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (CEA) για να παρέχει στέγαση και υποστήριξη, μέσω συμφωνίας με τον Ερυθρό Σταυρό, σε όσους έλαβαν θεραπεία και έλαβαν εξιτήριο από το Νοσοκομείο Reina Sofía μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Adamuz.

Προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και ψυχολόγοι που συνεργάζονται με τις σιδηροδρομικές εταιρείες Adif, Renfe και Iryo βρίσκονται ήδη στο σημείο και προσπαθούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν ψυχολογικά τους συγγενείς και τα θύματα.