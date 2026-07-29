Μάχη με τα αφρισμένα κύματα έδωσε ένας 16χρονος ναυαγοσώστης στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, προκειμένου να σώσει ένα μικρό αγόρι που παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα σε παραλία της Σάντα Κρουζ.

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται η δραματική στιγμή που ο νεαρός ναυαγοσώστης βουτάει χωρίς δεύτερη σκέψη στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να προσεγγίσει το παιδί, ηλικίας περίπου 10 ετών.

«Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά», περιέγραψε ο φωτογράφος Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος κατέγραψε την ηρωική προσπάθεια. Στη συνέχεια, άλλοι λουόμενοι αλλά και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης μπήκαν αμέσως στο νερό, βοηθώντας στην ασφαλή απομάκρυνση του μικρού από τη θάλασσα.

«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε πάει σπίτι εκείνο το βράδυ», πρόσθεσε ο Βάντερ Ντούσεν.

Η ανάρτηση του Έρικ Τραμπ και η σκληρή εκπαίδευση

Το βίντεο της διάσωσης έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας την αντίδραση και του Έρικ Τραμπ, γιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αναδημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα, σημείωσε:

«Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος της Αμερικής! Μπράβο!»

Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI — Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, η ετοιμότητα και η ψυχραιμία που υπέδειξε ο 16χρονος δεν ήταν τυχαία. Οι ναυαγοσώστες στην περιοχή της Σάντα Κρουζ περνούν από αυστηρή και πολυεπίπεδη προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 56 ώρες βασικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες εκπαίδευσης για ιατρική πιστοποίηση, καθώς και περισσότερες από 80 ώρες ειδικής εκπαίδευσης στη θαλάσσια ασφάλεια.