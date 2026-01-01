Συγκλονίζει η μαρτυρία της Ελληνίδας Κέλλυς Διολατζή, για τα όσα έζησε το βράδυ της τραγωδίας στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εκδήλωση, όπως εξήγησε η ίδια στο δελτίο ειδήσεων του STAR, ήταν μια ετήσια γιορτή που οργανώνεται από τον Δήμο και συγκεντρώνει κάθε φορά χιλιάδες νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. «Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι, νεαρής ηλικίας, από 15 ετών και πάνω», περιέγραψε.

Λίγο μετά τη 1.10 τα ξημερώματα, όταν το κεντρικό πάρτι είχε ολοκληρωθεί, εκατοντάδες επισκέπτες κατευθύνθηκαν προς ένα γνωστό μπαρ της περιοχής, σημείο συνάντησης για τη συνέχιση της διασκέδασης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στο χώρο βρίσκονταν περίπου 200 άτομα. «Ήταν γεμάτο, πολύς κόσμος, όλοι σε ένταση, διασκέδαζαν, αλλά όταν τους είδα, μέσα μου σκέφτηκα ότι παραήταν μεθυσμένοι», δήλωσε η Κέλλυ Διολατζή.

Η ατμόσφαιρα φαινόταν γιορτινή μέχρι τη στιγμή που ένα βεγγαλικό εκτοξεύθηκε στον αέρα, και από εκεί ξεκίνησε ο πανικός. «Ξαφνικά είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο. Οι σειρήνες δεν σταματούσαν ούτε λεπτό», αφηγήθηκε, περιγράφοντας σκηνές αλλοφροσύνης και απόγνωσης που εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για χάος, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, ενώ οι αρχές της Βέρνης έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και όλη την Ευρώπη, καθώς οι εικόνες πανικού έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το δυστύχημα και αν υπήρξαν παραλείψεις στην ασφάλεια της διοργάνωσης.