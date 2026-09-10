Ένα μοναδικό και βαθιά συγκινητικό θέαμα εκτυλίχθηκε στον ουρανό της Νέας Υόρκης 25η επέτειο το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Συνολικά 2.977 φωτεινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) υψώθηκαν πάνω από το λιμάνι της πόλης, αναπαριστώντας τους Δίδυμους Πύργους σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα.

Κάθε αυτόνομο φως αντιπροσώπευε μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε εκείνη την τραγική ημέρα, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα ενότητας, συλλογικής μνήμης και αναστοχασμού.

«2.977 φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης»

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο abc7ny, το πρωτοποριακό έργο τέχνης έφερε τον τίτλο «2.977 Φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης» (2,977 Lights Over New York Harbor).

Τα 2.977 drones συντονίστηκαν με απόλυτη ακρίβεια στον νυχτερινό ουρανό, σχηματίζοντας το ακριβές περίγραμμα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (World Trade Center). Η απεικόνιση έγινε σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι οι επιβλητικοί πύργοι ορθώνονταν ξανά πάνω από το Μανχάταν.

Το εναέριο αυτό μνημείο παρουσιάστηκε ως μια δωρεάν δημόσια εκδήλωση, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα θέαμα υψηλού συμβολισμού πριν από τις κεντρικές επετειακές εκδηλώσεις.

Σχεδιασμένο από συγγενείς θυμάτων και πρώτους ανταποκριτές

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν αποτελούσε απλώς μια τεχνολογική επίδειξη, αλλά μια συναισθηματική δημιουργία που διαμορφώθηκε σε στενή συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στην ομάδα σχεδιασμού και παραγωγής του έργου συμμετείχαν ενεργά η Μπρέντα Μπέρκμαν, καλλιτέχνιδα και από τις πρώτες γυναίκες πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) που επιχείρησαν στο σημείο, ο Τιμ Μπράουν, μέλος της πρώτης ομάδας επέμβασης της FDNY, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τόσο στην επίθεση του 1993 όσο και το 2001, η Τέρι Στράδα, πρόεδρος της οργάνωσης «9/11 Families United» και χήρα του Τομ Στράδα, ο Τζιμ Σμιθ, σύζυγος της αστυνομικού της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Μόιρα Σμιθ, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς και η Τζενεβίβ Σίλερ, κόρη του θύματος Στίβεν Σίλερ.

25 χρόνια μνήμης και παγκόσμιου αναστοχασμού

Η συμπλήρωση ενός τετάρτου του αιώνα από την 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο για την πόλη της Νέας Υόρκης και ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το drone show κατάφερε να συνδέσει την τεχνολογική καινοτομία με τον σεβασμό στην ιστορία, προσφέροντας έναν σύγχρονο τρόπο απότισης φόρου τιμής.

Η εικόνα των 2.977 φωτεινών σημείων να λάμπουν πάνω από τα νερά του λιμανιού υπενθύμισε ότι, 25 χρόνια μετά, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή.

A drone light show featuring one drone for every life lost on 9/11 lit up the New York City sky in a powerful tribute to the victims. 🇺🇸 What a beautiful tribute. 🙏🏾 pic.twitter.com/JUEeAIsgVC — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) September 10, 2026

Over New York Harbor, 2,977 drones lit up the sky in the shape of the World Trade Center’s Twin Towers — one drone for each victim of the September 11 attacks. Never forget. 🇺🇸 VIA: @Drone_Wars_ pic.twitter.com/hXMbMPdRK5 — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2026