Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο οποίο φέρεται να εικονίζεται η πρώην όμηρος της Χαμάς Αμίτ Σουσάνα, 40 ετών, να μάχεται εναντίον των επτά απαγωγέων της στις 7 Οκτωβρίου, καθώς αυτοί την έσερναν στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Αμίτ συμφώνησε να δημοσιοποιηθεί το υλικό μετά την απελευθέρωσή της στις 30 Νοεμβρίου, το οποίο και προβλήθηκε για πρώτη φορά στις ειδήσεις του Channel 12.

7 monsters against 1 woman:

This video, taken by security cameras of Kfar Aza,shows the abduction of Amit Sosana by Hamas terrorists on Oct. 7.

Amit tried to resist& fight.

She was released last week.

There are still 136 hostages held in Gaza.

Hamas is ISIS. #BringThemAllHome pic.twitter.com/ZquUGWuWAY

— Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) December 4, 2023