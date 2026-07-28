Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, όταν ένας 17χρονος επιχείρησε να πραγματοποιήσει εντυπωσιακό άλμα από τους βράχους της περιοχής Sunset Cliffs.

Αντί για τη θάλασσα, ο νεαρός προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια της πλαγιάς πριν καταλήξει στο νερό, μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκόμενων.

Η έγκαιρη επέμβαση ατόμου που βρισκόταν εκεί και η τεχνική επιχείρηση διάσωσης των αρχών απέτρεψαν τα χειρότερα, με τον έφηβο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν πως οι βουτιές στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και παράνομες.

Βίντεο από τη σοκαριστική στιγμή:

Η μοιραία πρόσκρουση στους βράχους και η διάσωση

Ο 17χρονος βρισκόταν στην δημοφιλή αλλά επικίνδυνη περιοχή Sunset Cliffs, όταν επιχειρώντας να πηδήξει από τον γκρεμό στη θάλασσα, έχασε τον υπολογισμό της απόστασης, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα στα βράχια της πλαγιάς πριν πέσει τελικά στο νερό.

Πλήθος κόσμου που παρακολουθούσε τη σκηνή πάγωσε, ενώ ένα άτομο βούτηξε αμέσως στη θάλασσα για να τον κρατήσει στην επιφάνεια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν γύρω στις 4:27 μ.μ. Παρά τις δυσκολίες του αναγλύφου, οι διασώστες ανέσυραν τον 17χρονο με τη χρήση ειδικού τεχνικού συστήματος διάσωσης και στις 5:16 μ.μ. τον μετέφεραν με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο. Αν και η έκταση των τραυμάτων του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος είχε τις αισθήσεις του και ανέπνεε κατά τη διακομιδή του.

Αυστηρές προειδοποιήσεις: «Είναι παράνομο και επικίνδυνο»

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, υπογράμμισε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιου είδους ενέργειες.

Σε δηλώσεις που έκανε στην dailymail, σημείωσε ότι οι καταδύσεις από το συγκεκριμένο σημείο «δεν είναι μόνο επικίνδυνες αλλά και παράνομες».

Ο Δημοτικός Κώδικας της πόλης απαγορεύει ρητά τα άλματα στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από οποιοδήποτε σημείο ξεπερνά σε ύψος τα 1,5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού.

Παρά τις πολυάριθμες προειδοποιητικές πινακίδες κατά μήκος της ακτογραμμής, οι αρχές τονίζουν ότι το φαινόμενο παρατηρείται έντονα κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Θέλουμε πραγματικά ο κόσμος να απολαμβάνει την ακτογραμμή μας, αλλά θέλουμε να το κάνει με ασφάλεια και απλώς να το αποφεύγει αυτό», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η περιοχή Sunset Cliffs, παρά τη φυσική της ομορφιά, διατηρεί ένα ιδιαίτερα σκοτεινό παρελθόν.

Σύμφωνα με στοιχεία τοπικών εκθέσεων, από το 2005 έως το 2017 έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι και 49 σοβαροί τραυματισμοί από πτώσεις και βουτιές από τους συγκεκριμένους βράχους.