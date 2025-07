Ένα συγκλονιστικό ατύχημα ανάμεσα σε μια Porsche 911 GT3 RS και μια BMW M2 σημειώθηκε το Σάββατο 5/7, στην πίστα Nürburgring στη Γερμανία.

Παρά, όμως, τη σφοδρότατη σύγκρουση που έστειλε τα δύο οχήματα στις μπαριέρες όπου πήραν φωτιά, οι οδηγοί τους δεν έπαθαν το παραμικρό.

Στο βίντεο που ξεκινά από το εσωτερικό της Porsche, φαίνεται ο οδηγός της να προσπαθεί να περάσει από αριστερά την BMW, με τα δύο οχήματα να ακουμπάνε το ένα το άλλο και λόγω της μεγάλης ταχύτητας που είχαν αναπτύξει να πέφτουν πάνω στις μπαριέρες.

The bizarre and horrific crash at the Nürburgring Nordschleife this weekend.⁰

Thankfully both drivers are OK 🙏pic.twitter.com/sxl761lSRH

— Marc🏎 (@433_marc) July 7, 2025