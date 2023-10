Ο φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν άφησε πίσω του 2.400 νεκρούς και τόνους από συντρίμμια. Ένα σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει ομάδες διάσωσης να ξεθάβουν κυριολεκτικά ένα μωρό κάτω από τόνους πέτρες το οποίο όμως είναι ακόμα ζωντανό. Αντίθετα, η μητέρα του που το κρατούσε αγκαλιά έχει χάσει τη ζωή της.

Το λίγων μηνών κοριτσάκι είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τόνους μπάζα, σκόνη, χώματα και πέτρες να το έχουν πλακώσει και να το έχουν θάψει κυριολεκτικά. Με προσεκτικές κινήσεις, οι άνθρωποι που το βρήκαν του βγάζουν τα χώματα και τις πέτρες από το πρόσωπο, τα μάτια και το στόμα, ενώ το μωρό σχεδόν δεν μπορεί να πάρει ανάσα- όμως είναι ζωντανό.

This was the moment a young child was found alive under the rubble after a magnitude 6.3 earthquake hit western Afghanistan on Saturday ⤵️ pic.twitter.com/l2iEGehhEJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2023