«Βουτιά θανάτου» για τον 31χρονο ορειβάτη ο οποίος γλίστρησε από 5.500 μέτρα ύψος, χάνοντας τη ζωή του. Στο συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνεται η δραματική στιγμή όπου ο νεαρός άνδρας λύνει το σχοινί ασφαλείας του, που συγκρατεί την παρέα των ορεβατών, για να βγάλει μία σέλφι με φόντο τη χαράδρα.

Δυστυχώς όμως, τη στιγμή που προσπαθούσε να βγάλει τη φωτογραφία, γλίστρησε στη χιονισμένη πλαγιά και παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες να συγκρατηθεί από κάπου, δεν τα κατάφερε. Έπεσε στη χαράδρα, ενώ οι φίλοι του είχαν πάθει σοκ, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου, στην Κορυφή Νάμα, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας.