Ένα ανήλικο κορίτσι βρέθηκε από απροσεξία σε κίνδυνο στο μετρό του Καΐρου στην Αίγυπτο. Το παιδί παραπατώντας έπεσε στις γραμμές του τρένου ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από την αποβάθρα.

Χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή ο πατέρας του ανήλικου κοριτσιού έπεσε πλάι στις ράγες σε μία πραγματικά ηρωική πράξη και κάλυψε με το σώμα του την μικρούλα, για να την σώσει.

Η σκηνή έκοψε την ανάσα των επιβατών, που παρακολούθησαν με αγωνία τους δύο ανθρώπους, να σώζονται από βέβαιο θάνατο.