Σπαραξικάρδια είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στο ακόλουθο βίντεο. Αφορά την συγκινητική προσπάθεια της Κάρλα Γκουτιέρεζ, της καλύτερης φίλης της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο, η οποία υπεβλήθη σε ευθανασία το απόγευμα της Πέμπτης (26/3), να την συναντήσει για τελευταία φορά, προκειμένου να την μεταπείσει.

Η Νοέλια Καστίγιο, 25 ετών, από τη Βαρκελώνη, πέθανε την Πέμπτη (26/3) στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Sant Pere de Ribes, μετά από ενέσεις ευθανασίας που της έκανε γιατρός, ικανοποιώντας την επιθυμία της, αφού τα δικαστήρια απέρριψαν τις προσπάθειες του πατέρα της να εμποδίσει τη διαδικασία.

Αυτή είναι η σπαρακτική στιγμή που οι αστυνομικοί αρνήθηκαν στην Κάρλα Γκουτιέρεζ την τελευταία επίσκεψη στην καλύτερή της φίλη.

Ένα βίντεο από το ισπανικό μέσο ενημέρωσης OK Diario δείχνει δακρυσμένη την Κάρλα Γκουτιέρεζ, να ικετεύει δύο αστυνομικούς να την αφήσουν να δει την Νοέλια Καστίγιο για τελευταία φορά.

«Πρέπει να την δω», ακούγεται να ικετεύει, «Όταν την μετέφεραν σε άλλο σχολείο χάσαμε την επαφή, δεν ήξερα τίποτα για εκείνη, σας παρακαλώ».

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, αρνήθηκαν το αίτημα, δηλώνοντας ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και λέγοντας στην Γκουτιέρεζ, ότι πρέπει να σεβαστεί την επιλογή της Καστίγιο.

Σε συνέντευξή της στο OK Diario, η Γκουτιέρεζ εξήγησε ότι εκείνη και η Καστίγιο φοιτούσαν μαζί στο λύκειο μέχρι που έχασαν την επαφή τους όταν η Καστίγιο μετακόμισε σε άλλο κέντρο.

«Ήθελα να τη δω (την Καστίγιο) για να δω αν της αλλάξω γνώμη, ή τουλάχιστον για να της πω αντίο», είπε σε έναν δημοσιογράφο, «έφερα ακόμη και την κόρη μου, η οποία είναι επίσης σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Η Γκουτιέρεζ πρόσθεσε ότι έγραψε μια επιστολή στην Καστίγιο, την οποία ελπίζει ότι η φίλη της θα διαβάσει πριν πραγματοποιηθεί η ευθανασία.

«Θέλω να δω αν μπορώ να μπω μέσα, έστω κι αν είμαι μόνη μου, για να δω αν μπορώ να την πείσω (να αλλάξει γνώμη)», είπε.

Πριν υποβληθεί σε ευθανασία, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 6.30 μ.μ. τοπική ώρα, η Νοέλια Καστίγιο φέρεται να ζήτησε από την οικογένειά της να περάσουν λίγο ακόμα χρόνο μαζί της.

Οι αγαπημένοι της επρόκειτο να την αφήσουν μόνη με τον γιατρό που της χορήγησε τρεις ενέσεις γύρω στις 5.30 μ.μ., αλλά παρέμειναν για τουλάχιστον άλλη μισή ώρα.

Ήταν μόνη στο δωμάτιο όταν πέθανε κατόπιν δικής της επιθυμίας, εκτός από τον γιατρό που της χορήγησε τις ενέσεις.

Η Νοέλια Καστίγιο απεβίωσε περίπου 20 λεπτά μετά τη λήψη της πρώτης ένεσης.

ΠΗΓΗ: www.dailymail.co.uk