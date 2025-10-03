Ένα νεαρό αγόρι, Εβραιόπουλο από τη Νέα Υόρκη, μίλησε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, η οποία οργανώθηκε κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ.

«Το όνομά μου είναι Τζόελ. Είμαι ένα Εβραιόπουλο από τη Νέα Υόρκη. Θέλω να ζήσω και ξέρω ότι και τα παιδιά στη Γάζα θέλουν επίσης να ζήσουν», είπε το νεαρό αγόρι, συγκλονίζοντας με τα λεγόμενα του.