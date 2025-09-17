Η χερσαία επιχείρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ που εξακολουθούν την προέλασή τους στην πόλη της Γάζας, αψηφώντας τη διεθνή καταδίκη, συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς κτηρίων. Την ίδια στιγμή χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη, προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους από τον καταιγισμό των βομβαρδισμών, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις και την καταστροφή πολυώροφων κτηρίων στην πολύπαθη περιοχή την τελευταία εβδομάδα.

Παράλληλα οι πρώτες φωτογραφίες και τα βίντεο από τις επιχειρήσεις των δύο ισραηλινών μεραρχιών που επιχειρούν στην πόλη της Γάζας δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον IDF το πρωί της Τετάρτης.

Στα πλάνα απεικονίζονται πάνοπλοι Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες στην πόλη της Γάζας ενώ τεθωρακισμένα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Footage from the ground operation in the Gaza Strip: “IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area” https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 17, 2025

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες «βοηθώντας τις δυνάμεις που πραγματοποιούν ελιγμούς στην περιοχή».

Σε ένα από τα βίντεο έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή».

Νωρίτερα των πρωί της Τετάρτης, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την προσωρινή λειτουργία για 48 ώρες ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση της Χαμάς.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι» την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δείτε εικόνα από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά, επίσης, ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς στο κέντρο της πόλης της Γάζας και ότι περίπου το 40% των κατοίκων έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Ωστόσο πολλοί είναι και οι Παλαιστίνιοι που είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή και προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν για άλλη μια φορά.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.

Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.