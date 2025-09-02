Σχεδόν τέσσερις στους δέκα Βούλγαρους τάσσονται ως έναν βαθμό υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 46%.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα οφέλη της διεύρυνσης, τους τομείς που θεωρούν ότι ωφελούνται περισσότερο, το επίπεδο ενημέρωσης και τη στάση τους απέναντι σε κάθε χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει ότι το 23% των Βούλγαρων (και το 26% των Ευρωπαίων συνολικά) δεν τάσσεται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της διεύρυνσης. Το 10% (και 15%, αντιστοίχως) την υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό. Ένα 11% (και 12%, αντιστοίχως) δεν την υποστηρίζει καθόλου, ενώ 11% (και 6%, αντιστοίχως) δεν εκφράζει άποψη.

Στην ερώτηση για το πόσο πιστεύουν ότι η Βουλγαρία θα ωφεληθεί από την περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, το 31% απάντησε «λίγο», το 26% απάντησε «όχι πολύ», το 17% απάντησε «πολύ» και αρκετοί «καθόλου», ενώ το 9% δεν εξέφρασε άποψη.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς που θεωρούν ότι ωφελήθηκαν περισσότερο από τη διεύρυνση της ΕΕ, το 41% των Βούλγαρων (και το 33% των Ευρωπαίων συνολικά) ανέφερε την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας. Το 40% (και 45%, αντιστοίχως) υπέδειξε την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα. Το 38% (και 37%, αντιστοίχως) επέλεξε την επιρροή της ΕΕ στον κόσμο και το 29% (35%, αντιστοίχως) απάντησε πως είναι ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας.

Σε ερώτηση για το ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο όφελος από μια μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ, οι περισσότεροι Βούλγαροι (46%, έναντι 31% των Ευρωπαίων συνολικά) ανέφεραν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Το 40% (και 30%, αντιστοίχως) απάντησε πως θα είναι η μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών (π.χ. σε περιπτώσεις καταστροφών ή πανδημίας). Το 35% (και 37%, αντιστοίχως) επέλεξε την ισχυρότερη επιρροή της ΕΕ στον κόσμο.

Η υποστήριξη των Βούλγαρων είναι ισχυρότερη για την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ: 63% υπέρ, 27% κατά και 10% που δεν εκφράζει άποψη. Η στάση τους απέναντι σε άλλες υποψηφιότητες είναι:

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 53% υπέρ, 31% κατά, 16% δεν εκφράζει άποψη.

Μαυροβούνιο: 52% υπέρ, 32% κατά, 16% δεν εκφράζει άποψη.

Μολδαβία: 51% υπέρ, 32% κατά, 17% δεν εκφράζει άποψη.

Γεωργία: 47% υπέρ, 36% κατά, 17% δεν εκφράζει άποψη.

Τουρκία: 46% υπέρ, 44% κατά, 10% δεν εκφράζει άποψη.

Αλβανία: 43% υπέρ, 41% κατά, 16% δεν εκφράζει άποψη.

Κόσοβο: 40% υπέρ, 45% κατά, 15% δεν εκφράζει άποψη.

Βόρεια Μακεδονία: 32% υπέρ, 58% κατά, 10% δεν εκφράζει άποψη (μια σημαντική διαφοροποίηση σε σύγκριση με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων: 48% υπέρ, 40% κατά και 12% που δεν εκφράζει άποψη).

Ουκρανία: 31% υπέρ, 59% κατά, 10% δεν εκφράζει άποψη (επίσης σημαντική διαφοροποίηση σε σύγκριση με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων: 52% υπέρ, 41% κατά και 7% που δεν εκφράζει άποψη.

Στις κυριότερες ανησυχίες των Βούλγαρων σχετικά με μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ, περιλαμβάνονται κατά σειρά: η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία (40%, έναντι 39% στην ΕΕ συνολικά), το κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους (38% και 37% αντιστοίχως), η αυξημένη ευπάθεια σε ζητήματα ασφαλείας (36% και 30% αντιστοίχως) και η αυξημένη οικονομική ανισότητα μεταξύ χωρών και περιοχών της ΕΕ (36% και 30% αντιστοίχως).

Οι μισοί Βούλγαροι (και το 47% των Ευρωπαίων συνολικά) δηλώνουν πως δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για τη διεύρυνση της ΕΕ. Το 25% (και το 20%, αντιστοίχως) παραδέχεται πως δεν είναι καθόλου ενημερωμένο. Το 21% των Βούλγαρων και το 29% των Ευρωπαίων απάντησε πως έχει ενημερωθεί επαρκώς.

Η τηλεόραση είναι η βασική πηγή πληροφοριών μέσω της οποίας σχημάτισε γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ το 76% των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 64%.