Η αγωνία για το αύριο και το διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό βάρος της επιβίωσης οδήγησαν στους δρόμους των Βρυξελλών εκατοντάδες νέους μεταφέροντας τον παλμό των γαλλικών κινητοποιήσεων στην καρδιά του Βελγίου.

Η βελγική πρωτεύουσα μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε πεδίο αντιπαράθεσης. Πλήθος κόσμου, αποτελούμενο στη συντριπτική του πλειονότητα από άτομα νεαρής ηλικίας, βρέθηκε απέναντι στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, με την κατάσταση να εκτροχιάζεται.

Οι σκηνές έντασης που εκτυλίχθηκαν στις Βρυξέλλες δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά συνδέονται άμεσα με τον αναβρασμό που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία. Η δυναμική των γειτονικών διαδηλώσεων λειτούργησε ως καταλύτης, παρασύροντας τους Βέλγους διαδηλωτές και πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο επεισοδίων ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος και τους αστυνομικούς.

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.