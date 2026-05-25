«Ένα όχημα έγινε στόχος επίθεσης με drone στην πόλη Γκράιβορον», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στην επαρχία Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, με τις αρχές να προσθέτουν ότι «ένας άμαχος σκοτώθηκε». Στην ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια Μπεριόζκα, έγραψε στο Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειακός κυβερνήτης Γιέγκορ Κοβάλτσουκ.

Στη Χόρλοβκα, μια πόλη που βρίσκεται σε μια υπό ρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, «τέσσερις άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών γεννηθέντων το 2012 και το 2013, σκοτώθηκαν από επίθεση του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Ιβάν Πρίχοντκο, ο διορισμένος από την Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Παράλληλα, σήμερα, μια ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία άφησε τουλάχιστον δύο νεκρούς και 19 τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Δύο άνδρες, ηλικίας 68 και 25 ετών, σκοτώθηκαν και από τους 19 τραυματίες, οι 17 νοσηλεύονται, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Αποθήκες, οχήματα και μια επιχείρηση υπέστησαν ζημιές, ενώ μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, σβήστηκε από τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται μετά από μια μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Σαββατοκύριακο η Ρωσία στο Κίεβο.