Ένταση και συγκρούσεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια αγρυπνίας με κεριά στη μνήμη του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/2), σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες (4/3), το βράδυ στη Sidney Street, όπου δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κρατώντας κεριά και φωτογραφίες του Χαμενεΐ, αφήνοντας μηνύματα θαυμασμού και αγάπης. Στον χώρο εμφανίστηκαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ αφίσες ανέφεραν ότι η αγρυπνία υποστηρίχθηκε από τους Φίλους του Ισλαμικού Κέντρου του Μάντσεστερ.

Το κλίμα γρήγορα οξύνθηκε όταν εμφανίστηκαν κυρίως Ιρανοί φιλομοναρχικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το καθεστώς της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν συνθήματα και έντονες λεκτικές επιθέσεις, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να τις κρατήσει σε απόσταση και να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ορισμένοι από τους πενθούντες έκαψαν φωτογραφίες του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, ενώ τοποθετήθηκαν και πινακίδες που καλούσαν σε μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ είχε ήδη προετοιμαστεί για πιθανές εντάσεις. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Chris Sykes δήλωσε ότι οι Αρχές ήταν σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους διοργανωτές της αγρυπνίας όσο και με όσους αντιδρούν, επισημαίνοντας ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι συγκεντρώσεις δεν μπορούν να απαγορευτούν, εκτός εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.