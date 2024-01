Οι πιλότοι του αεροπλάνου της Japan Airlines με 379 επιβαίνοντες δεν είδαν το αεροσκάφος με το οποίο συγκρουσθηκαν την Τρίτη (2/1), κατά την διάρκεια της προσγείωσής τους στο αεροδρόμιο Χανέντα στην Ιαπωνία, είπε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Δεν μπορούσαμε να έχουμε οπτική επαφή (με το αεροπλάνο της ακτοφυλακής), μας αφηγήθηκαν οι πιλότοι. Λένε πως ήταν τη στιγμή ακριβώς που οι ρόδες ακουμπούσαν στο έδαφος ή ήταν έτοιμες να ακουμπήσουν, που ένοιωσαν μια πρόσκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της JAL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο ένας από τους τρεις πιλότους μας είπε πως είδε ένα αντικείμενο ακριβώς πριν από την πρόσκρουση», πρόσθεσε.

Την Τρίτη στις 17:47 (τοπική ώρα, 10:47 ώρα Ελλάδας), όταν η πτήση JAL516, προερχόμενη από το Σαπόρο συγκρούστηκε κατά την προσγείωση με ένα πιο μικρό αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό την κεντρική Ιαπωνία, μεταφέροντας είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από τον σεισμό της Πρωτοχρονιάς.

Η σύγκρουση προκάλεσε έκρηξη και το Airbus A350-900 έπιασε αμέσως φωτιά και ακινητοποιήθηκε εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, στην άκρη του διαδρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A well trained crew, a veteran pilot and an advanced aircraft all aided the safe evacuation of all 367 passengers from a Japan Airlines plane that was engulfed in flames in Tokyo. But the relative absence of panic perhaps helped the most.https://t.co/43aXHFffCb

— The New York Times (@nytimes) January 4, 2024