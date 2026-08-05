Σύγκρουση μεταξύ φορτηγού αεροσκάφους της DHL και αντικειμένου αγνώστου ταυτότητας σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές.

Παρά το περιστατικό, το πλήρωμα ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του αντικειμένου που φέρεται να συγκρούστηκε με το cargo της DHL, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή άλλες συνέπειες.