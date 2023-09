Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής όταν συγκρούστηκαν δυο τρένα σε σταθμό της βόρειας Σκοτίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της σκοτσέζικης αστυνομίας.

«Περί τις 19:00 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας] (…) ειδοποιηθήκαμε για σύγκρουση δυο τρένων στον σταθμό Άβιμορ», στην περιφέρεια των Χάιλαντς, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#UPDATE Several people were injured after two trains collided at Aviemore railway station in the Highlands of Scotland on Friday, police said.

“Two people have been taken to Raigmore Hospital. A number of other passengers are being treated at the scene and inquiries are ongoing,”…

— AFP News Agency (@AFP) September 29, 2023