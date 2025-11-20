Δύο τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 40 επιβάτες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα και Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, το οποίο βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια από τη Πράγα. Ταυτόχρονα, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν και από τα δύο τρένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 5 εκ των 40 τραυματιών νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο του συμβάντος:

Τέλος, ο Υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι:

«Τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει».