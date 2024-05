Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ αναμένεται να πυροδοτήσει η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press από τη Γάζα και να κατασχέσει τον εξοπλισμό του με τις πρώτες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων να κάνουν λόγο για «ανησυχητικό περιστατικό».

Ειδικότερα, η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία «πυλώνα δημοκρατίας», αναφέροντας ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το περιστατικό χωρίς, ωστόσο, να καταδικάσει πλήρως την κατάσχεση του εξοπλισμού του Associated Press από το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος “το εξετάζει”, είπε η Ζαν-Πιερ.

«Το ακούτε αυτό από εμένα και προφανώς από τον ίδιο τον πρόεδρο, όταν μιλάμε για τη δημοσιογραφία, τη σημασία της και το πόσο ουσιαστική είναι για τους πυλώνες της δημοκρατίας μας», είπε η Ζαν-Πιερ και πρόσθεσε «προφανώς, αυτό είναι ανησυχητικό και θέλουμε να το εξετάσουμε».

Νωρίτερα το Associated Press γνωστοποίησε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατάσχεσαν κάμερα και εξοπλισμό του την Τρίτη στο νότιο Ισραήλ, κατηγορώντας τον ειδησεογραφικό οργανισμό ότι παραβίασε τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης παρέχοντας εικόνες στο Al Jazeera.

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6

— The Associated Press (@AP) May 21, 2024