Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λούξορ της Αιγύπτου, όταν δύο κρουαζιερόπλοια που έπλεαν στον Νείλο συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

 


Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 47χρονη Ιταλίδα υπήκοος. Το δυστύχημα συνέβη περίπου 30 χιόμετρα έξω από το Λούξορ, γύρω στις 19:00 τοπική ώρα.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές

Από την πρόσκρουση υπέστησαν σοβαρές ζημιές τουλάχιστον τέσσερις καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου «Royal Beau Rivage». Στο πλοίο επέβαιναν δεκάδες Ιταλοί τουρίστες, μεταξύ των οποίων και η άτυχη γυναίκα, που ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της.

 


Το Ιταλικό προξενείο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας, καθώς και με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων Ιταλών επιβατών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης στους πληγέντες.

