Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λούξορ της Αιγύπτου, όταν δύο κρουαζιερόπλοια που έπλεαν στον Νείλο συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Denise Ruggeri si stava preparando per andare a cena quando, all’improvviso, un impatto violentissimo con un battello ha sfondato la prua della “Royal Beau Rivage”, una delle navi da crociera che solcano le acque del Nilo. La collisione è stata devastante: la donna, 47 anni,… pic.twitter.com/aej31lfe8u — Repubblica (@repubblica) December 22, 2025



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 47χρονη Ιταλίδα υπήκοος. Το δυστύχημα συνέβη περίπου 30 χιόμετρα έξω από το Λούξορ, γύρω στις 19:00 τοπική ώρα.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές

Από την πρόσκρουση υπέστησαν σοβαρές ζημιές τουλάχιστον τέσσερις καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου «Royal Beau Rivage». Στο πλοίο επέβαιναν δεκάδες Ιταλοί τουρίστες, μεταξύ των οποίων και η άτυχη γυναίκα, που ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της.

⚫️[21.12-22.00] #Luxor #Egitto collisione tra due imbarcazioni durante una manovra di passaggio della chiusa di #Esna del Nilo a circa 30 km da Luxor intorno alle locali (EET) ovvero le italiane UTC+1). 👉Una donna italiana a bordo della Royal Beau Rivage è deceduta poco dopo… pic.twitter.com/89fOi8UUfK — Emergenza24 (@Emergenza24) December 21, 2025



Το Ιταλικό προξενείο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας, καθώς και με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων Ιταλών επιβατών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης στους πληγέντες.