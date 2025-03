Μια σύγκρουση μεταξύ δύο λεωφορείων που μετέφεραν τουρίστες, σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Βαρκελώνης άφησε πίσω της περίπου 50 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Συνολικά 63 άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Άλμπερτ Μπατλέ, αντιδήμαρχος Βαρκελώνης.

«Υπάρχουν τέσσερις σοβαρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένα από τα λεωφορεία ήταν ακίνητο όταν το άλλο έπεσε από πίσω του, ανέφερε ο αντιδήμαρχος.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι μέλη ενός γκρουπ Βρετανών επιβατών κρουαζιέρας που επισκεφτόταν την περιοχή γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια, από τις πλέον τουριστικές ατραξιόν στη Βαρκελώνη, και μια άλλη ομάδα Ιταλών φοιτητών που διέμεναν σε κοντινή πόλη, πρόσθεσε ο Μπατλέ.

Σύμφωνα με πηγές από τοπικά ΜΜΕ, 34 από τους τραυματίες έλαβαν άμεση ιατρική παρακολούθηση, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν 19 ασθενοφόρα για να δώσουν πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

❗️🇪🇸 – A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).

One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 3, 2025